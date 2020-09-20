Samanyolu Haber /Gündem / TTB'den Bahçeli'ye cevap: İşimiz çok /20 Eylül 2020 10:21

TTB'den Bahçeli'ye cevap: İşimiz çok

Türk Tabipleri Birliği (TTB) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı tartışmaların gündemi değiştirmeye yönelik olduğunu belirterek, kamuoyundan ve medya kuruluşlarından bu girişimlere itibar etmemeleri ricasında bulunurken, "İşimiz çok, derdimiz büyük" açıklaması yaptı.

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Bahçeli "Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır" sözleriyle TTB'nin kapatılması çağrısında bulunmuştu. 

TTB'nin Twitter hesabından yapılan kısa açıklamada "TTB ve hekimler olarak #İşimizÇokDerdimizBüyük Ülkemizin gerçek gündemi dün açıklanan 62 ölüm 1771 yeni vaka ile Covid-19 pandemisidir. Hedef gösterme ve gündem değiştirme girişimlerine itibar edilmemesi tüm hekimler adına vatandaşlardan ve saygın medya kurumlarından ricamızdır" denildi.

"İhanet oluşumu"

Türk Tabipleri Birliği, artan vaka sayılarına dikkat çekmek, hayatını kaybeden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarının anısına saygı amacıyla, 14-18 Eylül 2020 haftasında tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacaklarını duyurmuştu.

Bu eyleme tepki gösteren Devlet Bahçeli, TTB yönelik tartışma oluşturan bir çağrı yapmış, Türkiye'deki hekimlerin yaklaşık yüzde 90'ının üye olduğu TTB'yi ‘ihanet oluşumu' olarak nitelendiren Bahçeli birliğin kapatılmasını istemişti.
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