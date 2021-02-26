TTB'den gevşeme açıklaması

Türk Tabipler Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) pandemi anketi Şubat ayı verileri açıklandı.







AHEK'in 65 ilden 765 hekimin katılımıyla yaptığı anket çevrimiçi basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda konuşan TTB yöneticileri test sayılarındaki düşüş, pozitif sayılarındaki artış gibi Covid-19 verileriyle, aşılamada yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Konuşmacılar 1 Mart'tan itibaren düşünülen yeniden açılmanın ekonomik ve siyasi kaygılarla yapılmaya çalışıldığını, toplumu daha önce yaşandığı gibi felakete sürükleyecek niyetler olduğunu belirterek, “Bu şartlarda yeniden açılmaya gidilmesi açıkça cinayettir” ifadesini kullandı.





KIRIMLI:BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRMÜŞTÜK





Pandemi Şubat ayı anketini AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı açıkladı. Bu güne kadar büyük bölümü Aile Sağlık Merkezleri’nde olmak üzere 4 milyona yakın aşı yapıldığını söyleyen Kırımlı, hem sağlık çalışanları, hem de toplum için etkin koruyucu tedbirleri alınmadığını söyledi. 1 Mart'tan itibaren uygulanacak yeniden açılımı eleştiren Kırımlı, “Biz bu filmi daha önce Eylül ayında görmüştük. Ekim'in 15'inden itibaren yoğun bir salgınla karşı karşıya kaldık. Sevdiğimiz birçok insan öldü, binlerce insan hastalandı. Şimdi yine aynı şey yapılıyor. İzlem sayılarında Ocak ayında yüzde 3'lük bir artış olmuştu, bunun bir risk olduğunu açıklamıştık. Bu ay o yüzde 3'lük oran yüzde 30'a çıktı. Bu da açılma için biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor” dedi.





KORUR: TEST SAYILARI DÜŞERKEN, POZİTİFLİKLER ARTTI





TTB birimlerinin bu tür anket ve çalışmalarla sahadaki verileri gündeme getirmesinin Sağlık Bakanlığı’nı doğru verileri açıklamaya zorladığını söyleyen TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Ocak ayından bu yana test sayılarında yüzde 28'lik bir düşüş var. Test sayıları düşerken, pozitiflikler yüzde 3.8'lerden yüzde 7'lere ulaşarak neredeyse iki katına çıkmış durumda. Beş binlerde olan pozitiflik vaka sayıları 9 bini geçti. Bu tablo ile açılmaya gidiyoruz” diyerek aşılama sürecinde en büyük sorumluğu taşıyan Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.





ÖKTEN:BU ŞARTLA AÇILMA CİNAYET DEMEK





TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de, salgınla mücadelede yaşanan sıkıntıları, salgının boyutunu anlattı, normalleşmenin erken olduğunu dile getirerek şunları söyledi:





“Yeni vaka sayısı 6 bin 500’lere inmişti, şu anda 9 bin500'lerde, bu da nereden bakarsak yüzde 50'lik bir artış demek. Yani salgın bitmedi devam ediyor. Bu yüzde 50'lik artışla, bu şartlarda yeniden açılımlara gidilmesi açıkçası cinayet demek.”





EROĞULLARI: YÖNETİCİLERİ KENDİ KOYDUKLARI KURALLARA UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ





İktidar mensuplarının pandemiyle mücadele kurallarına uymamasını eleştiren TTB Merkez Konseyi Üyesi Kazım Doğan Eroğulları, sağlık çalışanlarının üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiğini, Sağlık Bakanlığı'nın ise üzerine düşen ödevleri yapmakta isteksiz olduğunu söyledi. Eroğulları, “Sağlık çalışanları canla başla pandemi ile mücadele ederken, aynı mücadele ciddiyetini iktidarda, kamu idaresinde göremiyoruz. Yöneticilerin kendi koydukları kurallara uymalarını bekliyoruz. Yönetilemeyen, kötü yönetilen salgın süreci aşılara da yansıyor. Aşıda bir kaos var. Ne zaman nereden kaç doz aşı gelecek bunu bilemiyoruz, önümüzü göremiyoruz. İkinci dozlar için aşı yetişecek mi bunu bilmiyoruz. 1 Mart'tan itibaren ekonomik ve siyasi kaygılarla yapılmaya çalışılan açılmalar, daha önce bizi felakete sürükleyen, pik yapmaya götüren niyetler var” diyerek endişelerini dile getirdi.





UYAN: AŞILAMA 1.5-2 YILI BULACAK





AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan da Sağlık Bakanlığı verilerine göre 40 günde 7.5 milyon aşı yaptıklarını dile getirerek “126 milyon doz aşı yapmamız gerektiğini düşünürsek, bu nereden bakarsanız 1.5-2 yılı bulacak. Bakanlığın elinde bir aşı planı, kampanyası var mı çok emin değiliz ve endişeliyiz” ifadelerini kullandı. Açılma konusuna da değinen Uyan, “Açılma, normale dönmek için daha çok erken diye düşünüyoruz. Açılma olacaksa bilimsel kararlarla olmalı, idari kararlarla değil” diyerek açılma kararlarının Sağlık Meslek Örgütü temsilcilerinin de katıldığı Hıfzıssıhha Kurullarında bölgesel olarak alınması gerektiğini söyledi.