Samanyolu Haber /Gündem / TTB'den kritik uyarı /19 Ekim 2020 19:22

TTB'den kritik uyarı

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği sağlık sektöründe ruhsal ve bedensel tükenmişlik uyarısı yaparak "Sağlık çalışanları tükendiğinde bu sorunla baş edecek başka bir meslek grubu bulunmayacaktır" dedi.

SHABER3.COM

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan ve olumsuz koşullar altında yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarının tükenmişlikle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

TTB ve TPD'nin sanal platformda yaptığı "Sağlık Çalışanları Tükendiğinde Yerleri Doldurulamaz" konulu basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının Covid-19'a toplumun genelinden 14 kat daha sık yakalandığına dikkat çekilerek, "Yükleri günden güne arttığı halde çalışma koşulları ve ücretlerinde bir iyileşme yerine hak ettikleri saygıyı bile göremeyip, idareciler tarafından 'kendilerini hastalandırmak'la suçlanıyorlar. Sağlık çalışanlarının ne beden enerjisi, ne ruhsal gücü sonsuzdur. Sağlık çalışanlarının tükenmesi, toplum sağlığı için koronavirüs enfeksiyonu kadar önemli bir sorundur" ifadeleri kullanıldı.

Tükenmişlik kavramının "kişinin bedensel ve ruhsal enerji kaynaklarının bitmesi" anlamına geldiğine ve insanlarla yoğun ilişki gerektiren, doğası gereği fedakarlığa dayalı ve sorumluluğu yüksek meslek üyelerinde daha fazla görüldüğüne işaret edilen ortak açıklamada, sağlık çalışanlarının salgın nedeniyle aile bireylerinden uzakta durmak zorunda kalmasının da tükenmişliği artırdığı kaydedildi.

"Sağlık sistemi, çalışanlarına şefkatli davranmıyor"

Küresel salgın döneminde Türkiye'de sağlık çalışanlarının tükenmişliğini önlemeye yönelik alınan önlemlerin yetersiz kaldığına işaret eden TTB ve TPD, "Bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarına tarama testleri tıbben gerekenden çok az uygulandı ya da hiç uygulanmadı. Hastane ortamında şiddetli virüs yüklenmesiyle karşılaşan sağlıkçılar, bulaştırıcı olup olmadıkları hakkındaki bilgisizliğin verdiği kaygı içinde kaldılar. İdari kararlar tıbben gerekenden farklı olduğunda bu durumun getirdiği yük tükenmeye dönüştü. Hastalanan sağlık çalışanlarının göreve dönmelerinin hemen ardından ani ölümleriyle karşılaşılması, tıbbi yönden 'göreve başlama' ölçütlerinin uygulanmasında duyarlık gösterilmediğinin göstergelerindendir. Ülkemizin sağlık sistemi kendi çalışanlarına şefkatli davranmamaktadır" eleştirisinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının tükenmelerini önlemek amacıyla ruh sağlığı yönünden tarama çizelgeleri ve psikiyatrik muayenelerle izlenmeleri gerektiğine işaret edilen ortak açıklamada, "Sağlık çalışanlarının tükenmeleri ve iş verimlerinin azalması doğrudan doğruya toplum sağlığı sorunu olarak baş gösterecektir; ancak bu süreç sağlık çalışanlarının toplu tükenmesi ile sonuçlandığında, bu sorunla baş edecek başka bir meslek grubu bulunmayacaktır" uyarısı yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TTB'den kritik uyarı Sonraki Haber >>

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Somalı Madenciler hakları aramak için yollarda

Somalı Madenciler hakları aramak için yollarda

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:38:19