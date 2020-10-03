TTB'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 72'nci Büyük Kongresi'nde yönetime seçilen TTB Merkez Konseyi ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.







Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın başkan, Ali İhsan Ökten'in ikinci başkan, Vedat Bulut'un genel sekreter, İbrahim Akkurt'un muhasip üye ve Alican Bahadır'ın veznedar üye olarak belirlendi.





ETKİN DEMOKRATİK TTB GRUBU





Yönetim kurulanda diğer üyeler ise şu isimlerden teşekkül etti: Çiğdem Aslan, Deniz Erdoğdu, Halis Yerlikaya, Kazım Doğan Eroğulları, Meltem Günbeği ve Onur Naci Karahancı.





27 Eylül'de düzenlenen TTB Kongresi'nde "Etkin Demokratik TTB Grubu" seçimleri kazanmıştı.





Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin "TTB derhal kapatılsın." çıkışına mukabil, "Hedefe konulmuş olmak önemli değil." demişti.