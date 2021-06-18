Samanyolu Haber /Gündem / TÜBİTAK iki yıl önce uyarmış: Felaket göz göre göre geldi /18 Haziran 2021 10:55

TÜBİTAK iki yıl önce uyarmış: Felaket göz göre göre geldi

Marmara Denizi’ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırıldığı 2 yıl önceki TÜBİTAK raporunda, bölgeyi etkisine alan müsilajın sebebine işaret edildiği görüldü. Marmara’daki kirlilikle ilgili 2 yıl önce ortaya konulan raporlara rağmen, geç kalındığı belirtiliyor.

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TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen 'Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2017-2019 Programı' kapsamında 2 yıl önce ortaya konulan raporlardan yansıyanlar problemin geldiğini gösteren bilgiler içeriyor.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden uzmanların 2018’de Karadeniz, Ege ile Marmara Denizi’ndeki ağır metal kirliliğine yönelik araştırmada, Marmara Denizi’nde özellikle İzmit Körfezi’nde yüksek seviyede civa zenginleşmesi; Küçükçekmece istasyonunda da kadmiyum, bakır ve çinko açısından orta-yüksek seviyede bir zenginleşme olduğuna dikkat çekildi.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, ‘Marmara Denizi Diplerinde Bulunan Deniz Çöplerinin’ dağılımı başlıklı raporda ise Marmara Denizi’ndeki deniz çöplerinin kritik bir konu olduğuna dikkat çekilerek, 34 istasyonun 32’sinde çöp bileşeni tespit edildiği, 280 trol çekiminden 443.2 kg ağırlığında 626 adet çöp bileşeni tanımlandığı, çöp miktarının 2017 senesine göre önemli derecede arttığı tespit edildi.

Raporda, “En fazla çöp bolluğu Gemlik ve İzmit Körfezi civarında da nispeten yüksek kirlilik görülmüştür. Güney ve Batı Marmara’da konumlanan istasyonlar arasında Gönen çayı nehir ağzına yakın 15’inci istasyon ortalama bolluk ile en fazla kirliliğe sahiptir” görüşleri sıralanıyor.
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