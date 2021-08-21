Samanyolu Haber /Gündem / TÜBİTAK'ı da damadın vakfına bağlamışlar /21 Ağustos 2021 10:41

TÜBİTAK'ı da damadın vakfına bağlamışlar

TÜBİTAK, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’ın vakfının düzenlediği TEKNOFEST için bu yıl da 7,6 milyon TL harcadı. Haluk Bayraktar aynı zamanda TÜBİTAK yöneticisi.

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Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için milyonlarca lira harcadı.

TÜBİTAK’ın milyonlarca lira harcadığı TEKNOFEST’i düzenleyen T3 Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı aynı zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda ise aynı zamanda TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi de olan Selçuk Bayraktar’ın kardeşi Haluk Bayraktar oturuyor.

İKİ AYRI İHALE YAPILDI

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TÜBİTAK T3 Vakfı’nın düzenlediği ve bu yıl İstanbul’da gerçekleştirileceği açıklanan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için iki ayrı ihale düzenledi.

İlk ihale, 2 Temmuz tarihinde TEKNOFEST kapsamında Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen “Uluslararası ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları” organizasyonu için yapıldı. İhalenin tam 3 milyon 64 bin TL’ye BRC Kongre ve Etkinlik Hizmetleri şirketine verildiği açıklandı.

TÜBİTAK, TEKNOFEST için ikinci ihaleyi ise 14 Temmuz tarihinde düzenledi. İhalenin TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan “Altı uluslararası insansız hava araçları yarışması, iki liseler arası insansız hava araçları yarışması ve bir uluslararası serbest görev insansız hava araçları yarışmaları organizasyonu” için düzenlendiği açıklandı. Organizasyon ihalesinin, Tan Turizm Havayolu Şirketi’ne 4 milyon 574 bin TL’ye verildiği belirtildi.

TÜBİTAK düzenlediği iki ayrı ihaleyle TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalar için toplam 7 milyon 635 bin TL harcadı.

SALGIN VE AFET MADDESİ

Milyonlarca liralık ihaleler, yine Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21\B maddesindeki pazarlık yöntemiyle düzenlendi. Söz konusu maddede, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani, beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu” belirtiliyor.

GEÇEN YIL DA PARA AKTI

TÜBİTAK geçtiğimiz 2020 yılında da Antep’te düzenlenen TEKNOFEST için dört ayrı ihale düzenledi. Düzenlenen ihalelerle TÜBİTAK’ın kasasından konaklama bedeli adı altında yaklaşık 310 bin TL çıkarken organizasyon için de yaklaşık 4 milyon TL harcandı. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK’ın TEKNOFEST için harcadığı para toplam 4.3 milyon TL’yi buldu.

AKP’Lİ İBB’DEN KIYAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu yıllarda yayımlanan STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu ile belediyenin vakıf, dernek, okul ve okul spor salonlarına toplam 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş destek verdiği ortaya çıkmıştı. T3 Vakfı, 41,1 milyon liralık destekle listenin üçüncü sırasında yer alıyordu.
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