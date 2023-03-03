Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk lirası yeni bir Dolar şoku ile karşı karşıya /03 Mart 2023 09:18

Türk lirası yeni bir Dolar şoku ile karşı karşıya

Reuters ajansının, uluslararası döviz kurları analistleriyle yaptığı anketin sonucunda, Türk Lirası’nın dolara karşı altı ay içinde yüzde 12 değer kaybetmesinin beklendiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Anket 28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında 150 uzmanla gerçekleştirildi.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında, Türk Lirası’nın geçen yılın en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu hatırlatan ajans, altı ay sonrası için dolar/TL kurunun 21,68 olarak beklendiğini yazdı.

Bu sonucu Reuters’a değerlendiren ABD merkezli uluslararası finans şirketi Wells Fargo’nun uluslararası ekonomisti Brendan McKenna “Merkez Bankası’nın bağımsız olmaması ve para politikalarında geleneksel yaklaşıma aykırı hareket edilmesi, öngörülebilir gelecekte liranın değer kaybetme trendini sürdürmesine yol açacak. Tabii Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir rejim değişikliği olmazsa…” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk lirası yeni bir Dolar şoku ile karşı karşıya Sonraki Haber >>

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

Haluk Levent: "Kızılay'ın çadır satmaması lazım ama satıyorsa da alırım"

Haluk Levent:

Antep fıstığının tanesi 1.5 TL

Antep fıstığının tanesi 1.5 TL

Reyhanlı’da Çadır Sorunu Hala Devam Ediyor

Reyhanlı’da Çadır Sorunu Hala Devam Ediyor

İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya cevabı gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:01:48