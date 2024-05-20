Tuğgenerallerden insan kaçakçılığı skandalı!

Suriye iç savaşı, Afganistan’da Taliban’ın iktidarı ele geçirmesi, Orta Doğu ve Afrika’da yaşanan diğer krizler sebebiyle Türkiye yoğun bir göç dalgası altında.







İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 3 milyon 115 bin 536 Suriyeli sığınmacı Türkiye’de ikamet ediyor. Kayıt dışı olan ve bu sebeple resmi verilere konu olmayan mülteci sayısının ise çok daha fazla olduğu dile getiriliyor.





Türkiye her gün göç almaya devam ederken, TSK’da görev almış bir tuğgeneralin insan kaçakçılığı yaparak Suriye’den Türkiye’ye yasadışı bir şekilde insan taşıdığı kaydedildi.





Barış Terkoğlu’nun aktarımına göre, Suriyeliler, binlerce dolar karşılığında Tuğgeneral B.Ç.’nin aracıyla kaçak olarak Türkiye’ye sokulmuş.





Normal şartlar altında durdurulmayan ve aranmayan araca güvenlik ekiplerinin, savcılık izniyle operasyon yaptığı belirtildi.





İnsan kaçakçılığını yapan B.Ç’nin emir astsubayı ve korumalığını yapan uzman çavuş gözaltına alınmış.





Cumhuriyet'e yazan Terkoğlu ayrıca şunlar söyledi:





“Bakanlık kaynakları olaya hızla el koyduklarını, Tuğgeneral B.Ç’nin skandal olaydaki ihmalinden dolayı soruşturma geçirdiğini, emekliliğe sevk edildiğini söyledi. Emir subayı ve koruma çavuşunun TSK ile ilişiğinin kesildiğini belirttiler.





YALNIZCA B.Ç DEĞİL…

Sadece Tuğgeneral B.Ç. değil. Urfa’da görev yapan 20. Zırhlı Tugayı’nın Komutanı Tuğgeneral M.B’nin de soruşturmanın selameti için Hakkâri Yüksekova’da 3. Piyade Tümeni’ne komutan yardımcısı olarak atandığını söylediler. Dahası. Bu olayı araştırırken vakanın ilk olmadığını öğrendim. Özellikle alt rütbelerde, benzer birçok işbirlikçi ortaya çıkarılmış...







