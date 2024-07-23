Tuğrul Türkeş: Sadece Kavala'yı değil Kahraman, Atalay ve Mater'i de ziyaret edeceğim

'ADALET BAKANLIĞI ONAYLAR ONAYLAMAZ...'

Karar'dan Elif Çakır'a konuşan Tuğrul Türkeş, 19 Temmuz'da Adalet Bakanlığı'na ve TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdiğini ve izin beklediğini söyledi: “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı olarak 4 isim için de müracaatımızı yaptık, bekliyoruz, Adalet Bakanlığı iznimizi onaylar onaylamaz ziyaretlerimi gerçekleştireceğim” dedi.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini açıklamasının ardından MHP ile bazı AK Partililerin yanı sıra İYİ Partili kardeşi Ayyüce Türkeş'in de tepkisini çeken AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, el yükseltti.Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Türkiye için en iyi şartlarda kaynak bulmak gerekir. Ayrıca, ben hayatının 7 yılını, ömrünün 10'da 1'ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum" diyen Türkeş, Kavala'yle ilgili talebinden vazgeçmediğini hatta cezaevinde Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater’i de ziyaret etmek için bakanlığa başvurduğunu açıkladı.Daha önce benzer ziyaretler yapan vekilleri aradığını ve süreci sorduğunu yazan Elif Çakır "Tuğrul beye 'Neden bu kadar uzun sürdü dilekçenizin onaylanması, bu tuhaf değil mi' diye sordum, resmi prosedür neyse onu yaptığını ve cevap beklediğini yineledi... Adalet Bakanlığı Tuğrul Türkeş’i beklemeye aldı, onay yok!" yorumunu yaptı.