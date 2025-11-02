TÜGVA aracından uzun mamlulu silahlar çıktı: Yoksa 15 Temmuz’un kayıp silahları mı?

15 Temmuz gecesi paramiliter gruplara ve mafya bağlantılı kişilere kamyonlarla silah dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Bu silahların bir kısmı envanter dışıydı ve daha sonra kayboldu. Karanlık yönleriyle hafızalarda yer eden olay günü ölenlerin hangi silahla vurulduğu ortaya çıksın istenmediği için akıbeti araştırılma konusu yapılmadı. Bu silahlarla Süleyman Soylu‘nun sevk ve idaresinde TRT’ye giden bazı mafya gruplarının, ellerinde silahlarla poz verdiği görüntüler hafızalara kazındı. Silahlarıyla cinayet işleyen kişiler daha sonra yakalanırken, bazı askerlerin infaz edildiği de iddia edildi.





Bold'un analiz haberine göre kontrolsüz şekilde dağıtılan silahların akıbeti hâlâ bilinmezken, her gün kayıp silahlarla ilgili yeni bir skandal kamuoyuna yansıyor. Bunlardan biri de TÜGVA’ya ait olduğu öne sürülen bir aracın bagajında bulunan uzun namlulu silah ve tabancalara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması oldu. Video, “Bu silahlar 15 Temmuz gecesi devlet depolarından çıkarılan silahlar mı? TÜGVA aracında ne işleri var?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.





AKP’de Erdoğan Sonrası İçin Güç Mücadelesi

Görüntülerin yeniden ortaya çıkması, AKP içinde uzun süredir devam eden “Erdoğan sonrası” güç mücadelesiyle ilişkilendirildi. Son dönemde Bilal Erdoğan’ın adının öne çıktığı konuşuluyordu. Bu gelişmelerin ardından, yeni iddialar kamuoyuna yansıdı.





AKP iktidarının gençlik yapılanmalarından biri olan TÜGVA’ya ait olduğu iddia edilen bir aracın bagajında uzun namlulu silahların bulunduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Aracın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başında olduğu TÜGVA’ya ait olduğu belirtildi.





Görüntüleri gazeteci Serdar Akinan TÜGVA’ya ait bir aracın bagajındaki silah görüntülerini ve vakfın WhatsApp grubundaki yazışmalardan bazı bölümleri kamuoyuyla paylaştı.





Akinan, “Bu silahlar 15 Temmuz gecesi devlet depolarından çıkarılan uzun namlulu silahlar mı? Bu silahlar TÜGVA aracında ne arıyor?” diye sordu. Aracın plaka bilgilerini ve daha önce TÜGVA’ya hibe edildiği gün çekildiği öne sürülen bir fotoğrafı da paylaştı. Aynı araçla çekilmiş başka bir fotoğrafta, Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu’nun da yer aldığı belirtildi.





Hızla Örgütlenen TÜGVA’nın 400 Bin Üyesi ve Yazışmalar

Akinan, TÜGVA’nın 81 ilde örgütlü olduğunu ve 400 bin gönüllü üyesi bulunduğunu belirtti. Paylaştığı belgelerde, vakfın savcılık ve emniyet üzerindeki etkisini gösteren yazışmalar da yer aldı. Yazışmalarda, AKP teşkilatını ele geçirme planlarından, atamalardan ve bazı tehdit içerikli mesajlardan söz ediliyor.





İddialara göre, TÜGVA ile bağlantılı bir kişi, vakfın elindeki atama listeleri, rüşvet belgeleri ve mahrem görüntülerle vakfı tehdit ediyor. Gruptaki yöneticiler ise emniyet ve savcılığın yanlarında olduğunu belirtiyor. Hatta bir yazışmada, ilgili kişinin “içeride infaz edilmesi” gerektiği yönünde bir notun yer aldığı öne sürülüyor. Ayrıca, AKP Genel Merkezi’ndeki tüm bilgisayarların temizlenmesi talep ediliyordu.





TÜGVA Verileri Davası ve Mahkeme Süreci

Bu gelişmeler, 2023 yılında sonuçlanan TÜGVA verileri davasını yeniden gündeme getirdi. Dava kapsamında, TÜGVA’nın ordu, emniyet, yargı ve kamu kurumlarına yüzbinlerce kişiyi yerleştirdiği ve bu kişilere dair sicil listeleri tuttuğu iddia edilmişti.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ramazan Aydoğdu’nun evinde ele geçirilen dijital verilerde “tugvabelgeleri” adlı üç e-posta ve Twitter hesabı tespit edildiği belirtildi. Aydoğdu’nun, TÜGVA’ya ait bilgisayarlardan elde ettiği değerlendirilen dosyaları Cihan Yücel’e gönderdiği ve bu belgelerin sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi.