Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA belgelerini sızdıran kişinin tutuklanması hukuki mi? /26 Kasım 2021 10:38

TÜGVA belgelerini sızdıran kişinin tutuklanması hukuki mi?

Türkiye’de günlerdir tartışılan TÜGVA belgelerini sızdırdığı iddia edilen vakfın eski yöneticisi Ramazan A. tutuklandı. DW Haber’e konuşan hukukçular ve siyasetçiler, belgelerin içeriğindeki kadrolaşma iddialarının soruşturulması yerine, belgeleri sızdıran kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

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Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’nın belgelerini sızdırdığı iddia edilen Ramazan A. terör suçlarını soruşturmakla görevli savcıların yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Ancak, şüphelinin tutuklama gerekçesinde terörle ilgili bir suçlama yer almadı.

Hukukçular, Ramazan A.’nın ceza alt sınırı düşük olan ve tutuklama tedbiri gerektirmeyen iddialarla cezaevine konulmasını “hukuksuzluk” olarak değerlendirdi.

TALİMATLA MI TUTUKLANDI?

Ramazan A. kendisine isnad edilen suçlardan ceza alsa bile, bu tutuklamayı gerektirecek bir ceza olmayacak. Bu aşamada akla şu soru geliyor. Bu Tutuklama AKP'den bazı isimlerin veya bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mi gerçekleşti?

'HUKUK SİYASETİN KÖPEĞİ'

Bu tutuklama, daha önce Doğu Perinçek, tarafından kullanılan 'Hukuk siyasetin köpeğidir' açıklamasımım, Cemaat davalarında gördüğümüz on binlerce örneğine yeni birisini mi ekliyor?


DW'nin video haberini buradan izleyebilirsiniz
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