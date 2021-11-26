TÜGVA belgelerini sızdıran kişinin tutuklanması hukuki mi?

Hukukçular, Ramazan A.’nın ceza alt sınırı düşük olan ve tutuklama tedbiri gerektirmeyen iddialarla cezaevine konulmasını “hukuksuzluk” olarak değerlendirdi.





TALİMATLA MI TUTUKLANDI?





Ramazan A. kendisine isnad edilen suçlardan ceza alsa bile, bu tutuklamayı gerektirecek bir ceza olmayacak. Bu aşamada akla şu soru geliyor. Bu Tutuklama AKP'den bazı isimlerin veya bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mi gerçekleşti?





'HUKUK SİYASETİN KÖPEĞİ'





Bu tutuklama, daha önce Doğu Perinçek, tarafından kullanılan 'Hukuk siyasetin köpeğidir' açıklamasımım, Cemaat davalarında gördüğümüz on binlerce örneğine yeni birisini mi ekliyor?











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Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’nın belgelerini sızdırdığı iddia edilen Ramazan A. terör suçlarını soruşturmakla görevli savcıların yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Ancak, şüphelinin tutuklama gerekçesinde terörle ilgili bir suçlama yer almadı.