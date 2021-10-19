TÜGVA il temsilcisi uyuşturucuyla yakalandı, polise küfür yağdırdı

Emniyet’in tutanaklarına göre olay 10 Aralık 2018’de yaşanıyor. M. Recai Büyüksoy’un kullandığı 66 AS 566 plakalı aracın şehre büyük miktarda uyuşturucu sokacağı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, mahkeme kararıyla aracı uygulama noktasında durduruyor. Saat 22.30 sıralarında uygulama noktasına gelen Büyüksoy yönetimindeki otomobil, tam durmak üzereyken aniden hızlanarak kaçmaya başlıyor. Bunun üzerine polis ekipler aracı takibe alıyor.







POLİSE YUMRUK





Bu arada söz konusu araca defalarca durması yönünde sesli ikazda bulunuluyor. Ancak Büyüksoy durmuyor. Araç Topçu köyün giriş yaptıktan sonra otomobilin camlarından bazı maddelerin atıldığı tespit ediliyor. Bu arada bir kazaya sebep olan Büyüksoy kaçmayı sürdürüyor. Bir süre sonra aracın önü ekip otosu tarafından kesilerek durduruluyor. Aracın sürücü koltuğundan M. Recai Büyüksoy iniyor ve kaçmaya başlıyor. Polis memurunun ‘Dur’ diyerek havaya iki el ateş etmesi üzerine Büyüksoy yere yatıyor.





KANINDA ÜÇ AYRI UYUŞTURUCU MADDE BULUNUYOR







Polis ekiplerinin yanına gelmesi üzerine M. Recai Büyüksoy, küfürler savurmaya başlıyor. Tutanaklara göre, “Ne var lan, ne takip ediyorsunuz? Ne yapacaksınız, biz terörist miyiz? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? A… ...duklarım. Karım ve çocuğum var arabada, neden beni kovalıyorsunuz?” ifadelerini kullanıyor. Büyüksoy, küfürler savurmakla kalmıyor, bir polis memuruna da yumruk atıyor.





Yapılan incelemede aracın camından atılan şeffaf poşetlerin içerisinde farklı uyuşturucu maddeler olduğu anlaşılıyor. Ayrıca araçtan atılanlar arasında ‘hassas’ terazi de bulunuyor. Şüpheli Büyüksoy’un alınan idrar sonucunda üç farklı uyuşturucu maddeye rastlanıyor.

