Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA il temsilcisi uyuşturucuyla yakalandı, polise küfür yağdırdı /19 Ekim 2021 13:55

TÜGVA il temsilcisi uyuşturucuyla yakalandı, polise küfür yağdırdı

Devlette kadrolaşma iddialarıyla gündem gelen TÜGVA’da skandalların ardı arkası kesilmiyor. M. Recai Büyüksoy’un, TÜGVA’nın Yozgat il temsilcisi olduğu dönemde otomobilinde yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandığı ortaya çıktı. Gazeteci Metin Cihan’ın paylaştığı belgelere göre suç üstü yakalanan Büyüksoy, polis memurlarına ağza alınmayacak küfürler ve tehditler savurdu.

SHABER3.COM

Emniyet’in tutanaklarına göre olay 10 Aralık 2018’de yaşanıyor. M. Recai Büyüksoy’un kullandığı 66 AS 566 plakalı aracın şehre büyük miktarda uyuşturucu sokacağı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, mahkeme kararıyla aracı uygulama noktasında durduruyor. Saat 22.30 sıralarında uygulama noktasına gelen Büyüksoy yönetimindeki otomobil, tam durmak üzereyken aniden hızlanarak kaçmaya başlıyor. Bunun üzerine polis ekipler aracı takibe alıyor.

POLİSE YUMRUK 

Bu arada söz konusu araca defalarca durması yönünde sesli ikazda bulunuluyor. Ancak Büyüksoy durmuyor. Araç Topçu köyün giriş yaptıktan sonra otomobilin camlarından bazı maddelerin atıldığı tespit ediliyor. Bu arada bir kazaya sebep olan Büyüksoy kaçmayı sürdürüyor. Bir süre sonra aracın önü ekip otosu tarafından kesilerek durduruluyor. Aracın sürücü koltuğundan M. Recai Büyüksoy iniyor ve kaçmaya başlıyor. Polis memurunun ‘Dur’ diyerek havaya iki el ateş etmesi üzerine Büyüksoy yere yatıyor.

KANINDA ÜÇ AYRI UYUŞTURUCU MADDE BULUNUYOR

Polis ekiplerinin yanına gelmesi üzerine M. Recai Büyüksoy, küfürler savurmaya başlıyor. Tutanaklara göre, “Ne var lan, ne takip ediyorsunuz? Ne yapacaksınız, biz terörist miyiz? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? A… ...duklarım. Karım ve çocuğum var arabada, neden beni kovalıyorsunuz?” ifadelerini kullanıyor. Büyüksoy, küfürler savurmakla kalmıyor, bir polis memuruna da yumruk atıyor.

Yapılan incelemede aracın camından atılan şeffaf poşetlerin içerisinde farklı uyuşturucu maddeler olduğu anlaşılıyor. Ayrıca araçtan atılanlar arasında ‘hassas’ terazi de bulunuyor. Şüpheli Büyüksoy’un alınan idrar sonucunda üç farklı uyuşturucu maddeye rastlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜGVA il temsilcisi uyuşturucuyla yakalandı, polise küfür... Sonraki Haber >>

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

Nura gark oldu semavat-ü zemin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:47