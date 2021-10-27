Samanyolu Haber /Gündem / Fişlemeler, listeler, torpiller bir yana... TÜGVA incinmiş! /27 Ekim 2021 18:08

Fişlemeler, listeler, torpiller bir yana... TÜGVA incinmiş!

RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi olan Okan Konuralp, kadrolaşma listeleri ve kamu binalarının usulsüz teminiyle gündeme gelen TÜGVA’yı “küçük düşürdüğü, iftira attığı gerekçesiyle” RTÜK’ün,Halk TV’ye para cezası verdiğini duyurdu.

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RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi Okan Konuralp, TÜGVA için Halk TV'ye verilan cezayla ilgili "RTÜK’ün 'incinmiş' bir TÜGVA için gösterdiği hassasiyeti işsiz gençlerimizin takdirine bırakıyorum" dedi.

TELE1’E DE CEZA 

Konuralp, RTÜK üyesi İlhan Taşcı ile birlikte karşı oy kullandıklarını söyledi. Konuralp ayrıca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili değerlendirmelerine yönelik Emre Kongar ve Merdan Yanardağ’ın eleştirilerini gerekçe göstererek Tele1’e de ceza kesti. Konuralp’in Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

‘İNCİNMİŞ BİR TÜGVA…’

“RTÜK, TÜGVA’yı küçük düşürdüğü/aşağıladığı/ iftira attığı gerekçesiyle HalkTv’ye para cezası verdi. RTÜK’ün, TÜGVA kararına, Sayın Taşçı ile birlikte karşı oy kullandık. RTÜK’ün “incinmiş” bir TÜGVA için gösterdiği hassasiyeti işsiz gençlerimizin takdirine bırakıyorum.”

 
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