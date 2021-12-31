TÜGVA’lılara özel kıyak: Önce sertifika, sonra iş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla 300 Gençlik Çalışanı alacağını duyurdu. İlanda yer alan “Gençlik Liderliği Sertifikası’na sahip olmak” şartı dikkat çekti.





SERTİFİKALAR TÜGVA’LILARA VERİLDİ

CHP’li Mustafa Adıgüzel, söz konusu ilanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyeliğini yaptığı TÜGVA’ya özel 300 kişilik devlet kadrosu açıldığını söyledi. Sertifikanın “çoğunlukla TÜGVA üyelerince alındığını” belirten Adıgüzel, “Gençlik lideri yetiştirme kurslarında veriliyor. Açık bir duyurusu da yapılmıyor. TÜGVA’dan ya da AK Parti kadrolarından gelen listelerle programlara katılım sağlanıyor” ifadelerini kullandı.





ADRESE TESLİM İŞE ALIM

Bu nedenle yapılan alımın “adrese teslim” olduğunu belirten Adıgüzel, “Bugüne kadar Gençlik Lideri sertifika programı ile ilgili bir duyuru yapılmamış, başvuru süreci işletilmemiş. Bu sertifikalar özellikle TÜGVA ve AK Parti İl başkanlığı tarafından el altından listelerle isimleri bildirilen kişilere verildi. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı aslında TÜGVA’nın belirlediği 300 kişiye devlet kadrosu açıyor” ifadelerini kullandı.





SERTİFİKA PROGRAMINA KATILIM NASIL BELİRLENDİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Adıgüzel, “Sertifika eğitim programının katılımcıları hangi yöntemle belirlenmiştir? Medya ve kamuoyunda açıkça görülecek biçimde duyurusu yapılmış mıdır? Katılımcı listelerinin herkese açık genel başvuru şeklinde değil de, iktidara yakın TÜGVA ve benzeri vakıflarca ve iktidar partisi taşra gençlik teşkilatlarının referansı ile oluşturulduğu yönündeki iddialar doğru mudur?” diye sordu.





YANDAŞ VAKIFLARDAN GELEN BAŞVURULAR KABUL EDİLDİ

Gençlik lideri sertifikasyon eğitiminin aynı isimle İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA, TÜRGEV gibi STK’ların yer aldığı Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından da verildiğine dikkat çeken Adıgüzel, “Gençlik lideri sertifikasyon eğitiminin aynı isimle eğitim veren ve bireysel başvuru almayan sadece üye vakıf ve derneklerden başvuru kabul eden TGSP ile Bakanlığın çalışma modelinin benzerliği bir tesadüf müdür, yoksa bir işbirliği ilişkisi söz konusu mudur?” sorusunu da yöneltti.