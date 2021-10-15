TÜGVA listelerindeki hakimler, askerler bakın neleri itiraf ediyor

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‘YURTLARINDA KALDIM’





İKİ KAYMAKAM LİSTEDE





, eski bir çalışanın sızdırdığı Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait “kadrolaşma” listesinde kamu kurumlarına yerleştirilmek istenenler ve referans verenlerin izini sürdü. Bir listede yer alan 78 kişiden 2’sinin kaymakam olarak görevde olması dikkat çekerken, bazılarının hâkim, savcı, polis ve asker olarak atandığı görülüyor. Telefonla ulaştığımız kişiler söz konusu mülakatlara girdiklerini doğrularken, referans ve torpil iddialarını kabul etmiyor.M.K isimli avukat şu ifadeleri kullandı: “Başvurmuş olduğumuz sınavda aradığımız referanslardan biri TÜGVA’dan olabilir. Herkes referans istiyor sadece ben istemedim ki. Eşten dosttan referans olmalarını istedim. Onlar da belgelerde ismi geçen kişiden istemiş olabilir. Ama mülakatı geçemedim. Şu anki tüm hâkim, savcılar ve sınava girmiş avukatların hepsi referans istiyor. Keşke referans istemeden olsaydı.”Avukat M.K’ye referans olduğu iddia edilen Siirt TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Eşref Olgaç ise iddiaları yalanlayarak, “Bize referans olma talebi her zaman gelir. Ama biz vakıf olarak kimsenin hakkını yemedik, yemeyiz de” ifadelerini kullandı.Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2017 yılında mülakata giren A.Ç ise TÜGVA “sızıntılarında” kendisine referans olduğu belirtilen, TÜGVA’nın eski Ankara Yurtlar Müdürü Ensar Emre Aksoy’un üniversiteden arkadaşı olduğunu anlattı. Şu an askeriyede görevde olan A.Ç, kimseden referanslık almadığını ileri sürerek, “Referans için kimseden ricada bulunmadım. TÜGVA’ya üyeliğim, gitmişliğim yok. Mülakata başvururken yazılan referansta da işyerinden iki mühendis arkadaşımı yazdım. Referans derken; güvenlik araştırması için sordukları kişileri yazdım. Ensar’ın TÜGVA’da yöneticilik yaptığından haberim yoktu.”Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar’ın savcılık mülakatı için referans olduğu iddia edlien avukat A.K, Kaçar’ı Urfa milletvekili olması nedeniyle tanıdığını söyledi.Bir süreliğine TÜGVA’nın yurtlarında kaldığını belirten avukat A. K, torpil iddilarını yalanlayarak mülakatı geçemediğini söyledi. A.K, şöyle devam etti: “Referanslık talebi ise şöyle: Benim illaki referans olsun ya da olmasın gibi bir talebim olmadı. Referans farklı bir durumdur. Mahmut Kaçar ve TÜGVA ile ilgili bir talebimi hatırlamıyorum. Şöyle olmuş olabilir: Urfa’dan tanıdığımız bir milletvekili var mı şeklinde bir bilgi verilmiş olabilir. Üzerinden 4-5 yıl geçti tam olarak hatırlamıyorum. Ben zaten mülakatı geçemedim. Yurtlarında kaldığım içinde bilgilerim TÜGVA’da kayıtlıdır.”İddia edilen “kadrolaşma listesi”nde adı geçen Ramazan Taşkın, Manisa’nın Köprübaşı ilçesinin, Berker Çırak ise Aladağ ilçesinin kaymakamı olarak görev yapıyor.