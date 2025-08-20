TÜGVA’nın eski yöneticisi 'suç makinesi’ çıktı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) eski yöneticisinin tartışma yaratacak yargı dosyaları Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı tarafından haberleştirildi.





Aynı daireyi iki farklı kişiye satmış!

Habere göre TÜGVA’nın eski Kahramanmaraş İdari İşler Koordinatörü Avukat Sadettin Ceyhan, 30 Ekim 2023 tarihinde bir daireyi iki farklı kişiye sattı. E.A. isimli yurttaş, 2022’nin Mart ayında 150 bin TL para ödeyip sözleşme imzaladıklarını ancak Sadettin Ceyhan’ın yönettiği ‘Ecem Teknoloji’ şirketinin tapuyu vermediğini ve daireyi bir başkasına sattığını belirtti. İfadesi alınan Ceyhan daireyi başkasına sattığını kabul etti. 23 Mayıs 2025 Ceyhan’da dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.





Karşılıksız çek vermiş!

Bir dönem Gelecek Partisi’nin Etik Kurulu üyesi de olan Ceyhan’ın 9 Eylül 2024 tarihinde de karşılıksız çek suçunu işlediği belirtildi. 750 bin TL’lik karşılıksız çek verdiği ifade edilen Petro Asıa Akaryakıt Anonim Şirketi’nin yetkilisi Ceyhan, 23 Ocak 2025’te 740 bin 730 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ceyhan karara itiraz etse de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25 Haziran 2025 tarihinde Ceyhan’ın cezasını kesin olarak onadı. Verilen cezanın hukuka uygun olduğu ifade edildi.





Hırsızlıktan yargılanıyor

Sadettin Ceyhan hırsızlık suçundan da yargılanıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Ceyhan’ın, 18 Temmuz 2023 tarihinde hırsızlık yaptığı iddia edildi. Maraş’ta R.T. isimli iş insanıyla kafede görüşen Ceyhan’ın, R.T. tuvalete gittiğinde masadaki cüzdanında bulunan çeki çaldığı belirtildi. İfadesi alınan Ceyhan, iş insanının cüzdanındaki çeki yanlışlıkla aldığını söyledi. Savcılık Ceyhan’ın hırsızlık suçunu işlediği dair dava açılması için yeterli şüphe olduğunu belirterek iddianame hazırladı.





Ceyhan davanın 10 Nisan 2025’te Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasına katılmadı. Mahkeme, Ceyhan’ın 11 Eylül 2025’teki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.





Başka dava dosyaları aynı savcı tarafından kapatıldı!

Sadettin Ceyhan’ın birçok dosyası da Cumhuriyet Savcısı İ.Ö.’nün Kahramanmaraş Adliyesi’nde görev yaptığı dönemde kapatıldı. Ceyhan’ın 5 Aralık 2023’te “Özel belgede sahtecilik” sahtecilik suçunu işlediği iddia edildi. Ancak savcı İ.Ö. 21 Ocak 2025’te “sahtecilik suçunun oluşmadığı” gerekçesiyle, “kovuşturmaya yer yoktur” kararı vererek dosyayı kapattı.





Ceyhan hakkındaki “sahte dekontlar üreterek özel belgede sahtecilik suçunu” işlediği iddiasının yer aldığı dosya da yine aynı savcı tarafından “Kovuşturmaya yer yok” kararı verilerek 23 Ocak 2025’te kapatıldı.





Sadettin Ceyhan naylon fatura düzenlediği iddiasıyla da savcılığa şikâyet edildi. Diğer dosyaları da kapatan savcı İ.Ö. bu dosya için de kovuşturma yer olmadığına dair karar verdi.