TÜGVA’nın il temsilcileri devlet memuru çıktı

Kamuda torpil listeleriyle kadrolaşma skandalıyla gündemden düşmeyen TÜGVA’nın il temsilciliklerinde kamu çalışanlarının görev alması dikkat çekti. Kuruluş yılı 2013 itibarıyla etkisini giderek artıran ve Türkiye’nin 81 ilinde örgütlenen vakfa bağlı görev yapan 12 kentin temsilcisinin, kamuda üst düzey görevlerde yer aldığı tespit edildi.





OKUL MÜDÜRÜ DE VAR BELEDİYE YÖNETİCİSİ DE





Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre bakanlık, belediye ya da kritik kamu kurumlarında görevli olan ve TÜGVA bünyesinde il temsilciliği görevi yapan isimler ve görevleri şöyle kaydedildi:





-TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi Recep Tepe, 2016 yılından itibaren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapıyor.





-Vakfın Aksaray İl Temsilcisi Bayram Satılmış’ın 26’ncı Yasama Yılında TBMM çatısı altında milletvekili danışmanlığı yaptığı biliniyor. Satılmış, 2018 itibarıyla ise Aksaray Belediyesi Basın Yayın Dairesi’nde “Eğitim Danışmanı” olarak çalışıyor.



