TÜGVA’nın il temsilcileri devlet memuru çıktı

Kamuda torpil listeleriyle kadrolaşma skandalıyla gündemden düşmeyen TÜGVA’nın il temsilciliklerinde kamu çalışanlarının görev alması dikkat çekti. Kuruluş yılı 2013 itibarıyla etkisini giderek artıran ve Türkiye’nin 81 ilinde örgütlenen vakfa bağlı görev yapan 12 kentin temsilcisinin, kamuda üst düzey görevlerde yer aldığı tespit edildi.
OKUL MÜDÜRÜ DE VAR BELEDİYE YÖNETİCİSİ DE
Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre bakanlık, belediye ya da kritik kamu kurumlarında görevli olan ve TÜGVA bünyesinde il temsilciliği görevi yapan isimler ve görevleri şöyle kaydedildi:
-TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi Recep Tepe, 2016 yılından itibaren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapıyor.
-Vakfın Aksaray İl Temsilcisi Bayram Satılmış’ın 26’ncı Yasama Yılında TBMM çatısı altında milletvekili danışmanlığı yaptığı biliniyor. Satılmış, 2018 itibarıyla ise Aksaray Belediyesi Basın Yayın Dairesi’nde “Eğitim Danışmanı” olarak çalışıyor.
Vakıf temsilcileri arasında eğitimciler de yer alıyor:
-TÜGVA Artvin İl Başkanı Halil İbrahim Keskin, kentte halen bir devlet okulunda öğretmenlik yapıyor.
-Batman Temsilcisi Mehmet Onutçu ise TÜGVA’daki yöneticilik görevinin yanı sıra okul müdürlüğü görevini de yürütüyor.
-Erzincan Temsilcisi Fatih Yeşilbaş’ın biyografisinde ise okul müdürü olduğu yazıyor.
-TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Metehan Hacımustafaoğlu’nun kamudaki kariyeri dikkat çekiyor. Bir dönem Rekabet Kurumu’nda daire başkanlığı yaptığı bilinen Hacımustafaoğlu, hali hazırda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunuyor. Hacımustafaoğlu’nun bir dönem bakanlıkta “Bakan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü” olarak çalıştığını ortaya koyan haberler bulunuyor.
-AKP’li Balıkesir Belediyesi bünyesinde özel kalem personeli olarak görev yapan Beşir Islak, vakfın Balıkesir İl Temsilcisi görevini üstleniyor.
-Vakfın Bilecik Temsilcisi Miraç Çoman ise SGK Bilecik İl Müdürlüğü’nde İcra Memurluğu yapıyor.
Vakıf temsilcileri arasında aktif siyasetle uğraşan isimler de bulunuyor.
-Kırıkkale TÜGVA Temsilcisi Mehmet Doğacan, AKP’den il meclis üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.
-Mardin’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda çalışan Muhyettin Ertaş da vakıfta il temsilciliği görevini sürdürüyor.
-Yalova Çiftlikköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yöneticilik görevi olan Bilal Naser de TÜGVA da il temsilcisi olarak görünüyor.
-En dikkati çeken kamu görevi ise TÜGVA Tunceli İl Temsilcisinde bulunuyor. Temsilci Mehmet Erbay, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bir öğrenci yurdunda müdürlük yapıyor.