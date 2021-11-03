Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA sızıntısında 'Süleyman Soylu' iddiası /03 Kasım 2021 12:05

TÜGVA sızıntısında 'Süleyman Soylu' iddiası

Bitlis’teki kamu binasının tahsisi için il temsilcisine ait yazıda “İçişleri Bakanı’nın talimatı var” ifadeleri yer aldı. Yazıyı yazan Aki, o dönem temsilcilik yeri aradıklarını doğrulayarak “Yer tahsili konusunda devletten talepte bulunabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) eski bir çalışanı tarafından sızdırılan ve vakıf başkanının da kendi sistemlerinden sızdırıldığını kabul ettiği belgelere ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Buna göre, eski TÜGVA Bitlis İl Temsilcisi Cihad Veysel Aki, Tatvan Kaymakamlığı Toplum Aile Destek Merkezi’ne ait etüt ve kütüphane merkezinin kendilerine verilmesi için TÜGVA genel merkezine Süleyman Soylu’nun görevde olduğu 2017 yılında, bir yazı yazarak İçişleri Bakanı’nın ricacı olmasını istediği öne sürüldü. Aki’nin isminin bulunduğu ve “Çözüm Raporu” başlığı altında sızan metinlerde İçişleri Bakanı’nın daha önce talimat verdiği ve Kalyoncu Holding’e bağlı Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi Songül Kalyoncu’nun da araya girdiği iddiasına ilişkin şu ifadeleri yer alıyor: 


“Daha önceden talep ettiğimiz yerlerle alakalı İçişleri Bakanımızın talimatı olmasına rağmen genel başkanımızın yönlendirmeleri ile Songül Kalyoncu Hanımefendi’nin ricaları olmasına rağmen olumlu sonuçlar alamadık.” 

AKİ DOĞAL KARŞILADI
Telefonla ulaştığımız Aki, sunulan belgenin tamamen kurmaca olduğunu belirterek iddiaları yalanladı. Aki, aynı dönemde kurumlara ait atıl yerleri kiralamak için taleplerinin olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“TÜGVA kamuya yararlı bir vakıftır. Bu noktada biz yaptığımız çalışmalarla alakalı devlette eğer kullanılmayan ve herhangi bir kurum tarafından talep edilmemiş bir yer varsa bunun tahsisi noktasında biz talepte bulunabiliriz. Devletimiz zaten bu noktada uygun görürse ya ücretsiz tahsil eder ya da ücreti neyse onunla bize verebilir. Aynı dönemle alakalı vakfımızın kamuya yararlı vakıf olması sebebiyle ilgili kurumlara atıl kullanılmayan gençlere yönelik oluşturulmak için yine kiralamak üzere talebimiz olmuş bununla alakalı uygun yerin olmadığı söylenmiş sonrasında da 3 yılı aşkın şahıstan kiraladığımız ücretini kendimizin ödediği yerimizde temsilciliğimiz açıldı.” 
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