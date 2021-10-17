TÜGVA skandalına İslam'lı çekirdekli savunma

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA’ya dair ortaya atılan ‘kadro atama belgeleri’ sonrası vakfın "yetkili" isimleri ilginç açıklamalar yapmaya devam ediyor.







TÜGVA'nın 'ortaokul koordinatörlüğü' görevinde bulunan Fatih Yüksel, vakıfla ilgili iddiaların “İslam’a karşı operasyon” olduğunu öne sürdü.





Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “TÜGVA’ya karşı yapılan bu algı operasyonları aslında İslama yapılan bir operasyondur. Bakın açıklama yapanlar dinle imanla her zaman problemi olan kişi ya da guruplar!” diye yazan Yüksel, “Bunu bugün çekirdek çitleyerek izleyenler yarın vijdanında kapanmayacak bir boşluk açacaktır..” ifadelerini kullandı.





Yüksel tepkilerin ardından paylaşımını sildi.





Gençlerin eğitimi ile ilgilendiği iddia edilen TÜGVA'nın Ortaokul Koordinatörü Yüksel'in, ilkokul seviyesindeki 'BASİT İMLA KURALLARINA' bile uymaktan uzak, virgül, ve ayraç kullanmayı bile beceremediği tweeti şu şekildeydi. Bu arada, sözde bir eğitim vakfı yöneticisi Fatih Yüksel'in vicdan yazmayı bile becerememesi ironik bulundu.





