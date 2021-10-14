TÜGVA yönetimi AKP döneminde İBB’de kadrolaşmış

Üst düzey yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, yeğeni Usame Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yeni bir tartışma ile gündemde.





Tahliye krizi ve kamuda kadrolaşma tartışmalarının odağında yer alan vakfın yöneticilerinin, AKP yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinde çalıştıkları, 31 Mart 2019 yerel seçiminden günler sonra da görevlerinden ayrıldıkları ortaya çıktı.





KİPTAŞ'TA BAŞLADI, İMAR AŞ'DE BİTİRDİ





Edinilen bilgiye göre TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, İBB şirketi KİPTAŞ'ta 24 Kasım 2015'te işe girdi.





7 Ocak 2019'de başka bir İBB şirketi olan İmar A.Ş'ye geçti. Genel projeler danışmanı olarak görev yapan Eminoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçiminin ardından mazbata krizinin yaşandığı dönemde 11 Nisan 2019'da İBB'den ayrıldı.





2012-2019 ARASINDA ÇALIŞIYOR





TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Fatih Yüksel, 2012 yılında İBB şirketi İSTAÇ A.Ş.'de işe giriyor. Endüstriyel Atık Yönetimi ve Planlama Mühendisi, Endüstriyel Atık İşletme Mühendisi, Asya Yakası Atık Aktarma Şefi ve Avrupa Yakası Atık Aktarma Şefi görevlerinde bulunuyor. O da yerel seçim sürecinde 12 Nisan 2019'da İBB'den ayrılıyor.





İGDAŞ'TA 8 YIL





TÜGVA Mütevelli Heyeti üyesi Faruk Duruş, İBB'de 13 Eylül 2011'de işe başlıyor. İBB şirketi İGDAŞ'ta çalışıyor. 14 Nisan 2019'da ayrılıyor.





TÜGVA Lise Koordinatörü Okan Özer, İBB şirketi İston'da çok kısa süre çalışıyor. 2019 yılının ocak ayında işe giren Özer, mazbata krizinin yaşandığı günlerde 14 Nisan 2019'da ayrılıyor.





İŞE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPILIYOR





TÜGVA Üniversite Sorumlusu Beytullah Çiçen, İBB şirketi İstgüven A.Ş'de bir ayını bile doldurmadan ayrılıyor.









İşe giriş tarihi 28 Mart 2019 olan Çiçen'in işten ayrılma tarihi 11 Nisan 2019. Aynı şekilde TÜGVA Ortaokul Hanım Sorumlu Nazire Erbasan'ın da İBB şirketi Spor A.Ş'ye 13 Ağustos 2017'de girişi yapılıyor, 31 Ağustos 2017'de çıkışı veriliyor.





Üniversite hanım sorumlusu Beyza Kayagil de 18 Haziran 2018'de aynı şirketten işe giriş yapıyor ve bir ay sonra 29 Temmuz 2018'de çıkışı yapılıyor.





KİRALARINI DA İBB ÖDEDİ





TÜGVA, İBB müfettişlerinin bazı dernek ve vakıflara yapılan harcamalara ilişkin hazırladığı ve bir kısmına İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu dosyada da yer almıştı.





İncelemede, İBB'nin TÜGVA'nın 10 ilçedeki temsilcilik birimlerinin kirasını ödediği ortaya çıkmıştı.





İBB'nin 2017 yılından itibaren vakfın Beşiktaş, Bakırköy, Silivri, Avcılar, Sarıyer, Çatalca, Şişli, Kadıköy, Beylikdüzü ve Büyükcekmece'deki TÜGVA temsilcilikleri için 3 milyon 72 bin lira kira ödediği anlaşılmıştı.





Raporda 15 Temmuz Derneği ve TÜGVA'nın toplam 152 bin 203 liralık su, elektrik ve doğalgaz faturasının da İBB tarafından ödendiği belirlenmişti.





OKUL BAŞKANLARI TOPLANTISI DA İBB'DEN





İBB’nin AKP döneminde TÜGVA'nın ortaokul ve lise başkanları divan toplantısı için yaptığı harcama da tartışma yaratmıştı.





Yerel seçimden hemen önce 9 Mart 2019'da Gençlik Meclisi ile yurtiçi ve yurt dışı misafirlerin katılımıyla ortaklaşa gerçekleştirilecek TÜGVA ortaokul ve lise başkanları divan toplantısı için Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir günlük etkinlik için İBB, 171 bin 137 TL ödeme yapmıştı.