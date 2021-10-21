TÜGVA'nın bordrosundan bu sefer Selman Öğüt çıktı

Kamuoyu, TÜGVA’ya dair sızdırlan belgeleri tartışırken vakfın adı son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile giriştiği ve belediyeye ait olan Büyükada İskelesi salonu üzerinden anılmıştı.







AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu TÜGVA'nın devlet içindeki kadrolaşma faaliyetleri açığa çıkmıştı.





Cumhuriyet'in haberine göre TÜGVA’ya dair yeni belgeler ise sızmaya devam ediyor. Yeni sızan belgelerde, AKP’deki “Pelikancı” ekibin önde gelen isimlerinden olduğu öne sürülen ve 2010 yılında teslim ettiği, akademik kriterler açısından ‘kabul edilemez benzerlikteki’ yüksek lisans tezinin sahibi Selman Öğüt de çıktı.





AYLIK 5 BİN TL MAAŞ





Gazeteci Metin Cihan, TÜGVA'nın yargıdan, emniyete, orduya kadar devletin birçok birimindeki kadrolaşmada payı olduğunu iddia eden listeleri Twitter hesabından paylaşıyor. Cihan’ın son olarak ‘tek başına yetişemem’ diyerek gazetecilerin paylaşımına açtığı belgelerde yer alan 2016-2017 yılına ait” TÜGVA Bölge Uzmanı Bütçe Tablosu’na” göre Öğüt’ün, aylık 5 bin TL maaş aldığı görüldü. Belgeye göre TÜGVA, Öğüt’e “12 aylık koordinatörlük” kapsamında 60 bin TL ödemede bulundu.





TÜGVA’ya ait olduğu belirtilen tabloya göre, yurtdışı yaz okulunun yanı sıra yabancı diller için “eğitmen” giderleri dahil olmak üzere toplamda bir milyon 80 bin 440 TL ödeme yapıldığı da ortaya çıktı.





İBB ARAZİSİNE OTOPARK





TÜGVA ile İBB’yi karşı karşıya getiren bir başka olay ise Eyüp’te TÜGVA’nın genel merkez binası yanında bulunan arazide oldu. AKP döneminde İBB arazisi üzerine tartışmalı şekilde inşa edilen Eyüp’teki TÜGVA Genel Merkezi’nin, 2019'dan beri yanındaki yaklaşık bin metrekarelik İBB arazisini de işgal edip otopark olarak kullandığı iddia edildi. Öte yandan TÜGVA Genel Merkezi’nin bulunduğu arazinin de İBB’ye ait olduğu öne sürülüyor.







