'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum" iletisiyle 4 dakikalık bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, halka şahit olmaları için çağrı yaparak bürokratlara seslendi. "TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz.Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahız ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışıyor" diyen Kılıçdaroğlu, çocukların geleceğinin çalındığını savundu.



İktidarın değişmesine az kaldı, iktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak diyen Kılıçdaroğlu, 18 Ekim pazartesi itibarıyla 'emir aldım yaptım' açıklamasının geçerli olmayacağını ve memurların eylemlerinden sorumlu tutulacağını açıkladı.



Kılıçdaroğlu, TÜGVA benzeri vakıfların 'üzerine çöktüğü malların hazineye iade edileceğini' söyledi.