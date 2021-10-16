Samanyolu Haber /Politika / 'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak' /16 Ekim 2021 14:52

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜGVA'ya yönelik 'torpille kadrolaşma' iddialarını hatırlatarak bürokratlara 'kanun dışı emirlere' uymamaları için çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda da 17-25 Aralık soruşturmalarında gündeme gelen memur Teoman'a "Seni de unutmadık kardeşim" diyerek selam söyledi.

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum" iletisiyle 4 dakikalık bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, halka şahit olmaları için çağrı yaparak bürokratlara seslendi. "TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz.Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahız ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışıyor" diyen Kılıçdaroğlu, çocukların geleceğinin çalındığını savundu.

İktidarın değişmesine az kaldı, iktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak diyen Kılıçdaroğlu, 18 Ekim pazartesi itibarıyla 'emir aldım yaptım' açıklamasının geçerli olmayacağını ve memurların eylemlerinden sorumlu tutulacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, TÜGVA benzeri vakıfların 'üzerine çöktüğü malların hazineye iade edileceğini' söyledi.
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'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

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