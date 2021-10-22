Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA'nın siyasileri ve bürokratları fişlediği ortaya çıktı! /22 Ekim 2021 10:34

TÜGVA'nın siyasileri ve bürokratları fişlediği ortaya çıktı!

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) devlet kademelerinde yer alan önemli isimleri kayıt altına aldığı ortaya çıktı.

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Bakanlar, milletvekilleri, valiler, il ve ilçe belediye başkanları ve danışmanlarının iletişim numaralarını aynı ayrı listeleyen TÜGVA’nın önemli isimlerin özgeçmişlerinin ve daha önce nerede görev yaptıkları yerleri kayıt altına alması dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı’nın TÜGVA yöneticilerine vize kolaylığı sağlanması için devreye girdiği de “sızan belgelerden” çıktı.

Sızan belgelere göre “TÜGVA İletişim Bilgileri” isimli klasöründe tüm siyasilerin telefon numaralarından özgeçmişlerine kadar bilgileri yer aldı. “Belediye Başkanları Güncel Veri” klasöründe ise il, ilçe belediye başkanlarının telefon numaraları ve mail’leri yer aldı. Eski İstanbul Valisi Vasip Şahin’den, Iğdır Valisi Davut Haner’e kadar hemen hemen tüm il valilerinin iletişim bilgileri ve özgeçmişlerinin de kayıt altına alındığı görüldü. FETÖ bağlantılı dernek listeleri de belgelere yansıdı. Dışişleri Bakanlığı’nın eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet ve yardımcısı Seçkin Koç için Belçika Büyükelçilği’ne “çok acele” başlıklı yazı yazarak yardımcı olunmasını istedi.

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