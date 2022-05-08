TÜGVA'ya bombalı saldırıda yeni gelişme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasına yönelik düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.





Söz konusu saldırıyı düzenleyen ismin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.



Saldırıyı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütü üstlendi.





Terörist Besra Yalçın, irtibatlı olduğu kişi olarak değerlendirilen Kazım Ç. ile birlikte 26 Nisan'da yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA binasına 21 Nisan 2022 tarihinde saat 05.55 sıralarında zaman ayarlı el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlenmişti.Kazım Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Besra Yalçın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.