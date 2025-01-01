Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA'ya kötü haber: İşgal ettiği İBB arazisini mahkeme kararıyla boşaltacak /01 Ocak 2025 13:34

TÜGVA'ya kötü haber: İşgal ettiği İBB arazisini mahkeme kararıyla boşaltacak

TÜGVA Genel Merkezi’nin İBB arazisini işgal edip otopark olarak kullanmasına karşı yürütülen hukuk mücadelesi 5 yıl sonra tamamlandı. Buna göre; TÜGVA'nın araziyi boşaltmasına karar verildi.

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AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arazisi üzerine tartışmalı şekilde inşa edilen Eyüp’teki TÜGVA Genel Merkezi’nin, 2019'dan beri yanındaki yaklaşık 1000 metrekarelik İBB arazisini de işgal edip otopark olarak kullandığı ortaya çıkmıştı.

2023 yılında İBB’nin başlattığı hukuki süreçte mahkeme, arazide TÜGVA’nın işgalci olduğuna karar vermişti.

Eyüpsultan Kaymakamlığı ise mahkeme kararına rağmen arazinin tahliye edilemeyeceği yönünde karar alarak işlemi gerçekleştirmedi. Bunun üzerine mahkemeye yeniden başvuran İBB bir kez daha haklı bulundu. Kaymakamlık ise karara itiraz ederek istinafa taşıdı.

TÜGVA BİNAYI BOŞALTMAK ZORUNDA
Nefes'ten Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8.İdari Dava Dairesi, ileri sürülen iddiaların mahkeme kararının kaldırılmasına sağlayacak nitelikte olmadığına kanaat getirerek kaymakamlığın istinaf başvurusunu 27 Kasım 2024 tarihli kararı ile kesin olarak reddetti.

Bu gelişmeler sonucunda Eyüpsultan Kaymakamlığı’nın TÜGVA'nın işgal ettiği araziyi İBB’ye teslim etmesi gerekiyor.
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