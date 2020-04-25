Tuhaf ama gerçek... Bu da limon kumpası

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin limon üreticilerini mağdur etmemek adına diğer büyükşehir belediyelerine yaptığı çağrıya karşılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 ton limon aldı. Bu gelişmenin ardından yerel bir gazetecinin, üretici olduğu iddia edilen bir kişiyle yaptığı söyleşinin videosu sosyal medyada dolaşıma girdi.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı: “Bugün sosyal medyaya yansıyan yeni bir organize kötülük girişimi daha oldu. Mersin’de M.D. isimli yerel gazeteci bu videoyu çektiğini avukatlarımıza doğruladı. Kendisi ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine.”