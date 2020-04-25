Samanyolu Haber /Gündem / Tuhaf ama gerçek... Bu da limon kumpası /25 Nisan 2020 14:11

Tuhaf ama gerçek... Bu da limon kumpası

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin limon üreticilerini mağdur etmemek adına diğer büyükşehir belediyelerine yaptığı çağrıya karşılık veren İBB, 100 ton limon almıştı. İBB'yi, 'limonları kendilerine yakın stokçulardan aldı' şeklinde gösteren kurmaca haber yapmaya çalışan iki kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bu kişilerin AKP'li olduğu belirtildi

Bu da limon kumpası

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin limon üreticilerini mağdur etmemek adına diğer büyükşehir belediyelerine yaptığı çağrıya karşılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 ton limon aldı. Bu gelişmenin ardından yerel bir gazetecinin, üretici olduğu iddia edilen bir kişiyle yaptığı söyleşinin videosu sosyal medyada dolaşıma girdi.
Limon kumpasının aktörlerinden gazeteci Mahmut Dölek (solda) ve Ömer Tuncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı: “Bugün sosyal medyaya yansıyan yeni bir organize kötülük girişimi daha oldu. Mersin’de M.D. isimli yerel gazeteci bu videoyu çektiğini avukatlarımıza doğruladı. Kendisi ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine.”
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