Samanyolu Haber /Medya / Tuhaf ama gerçek: Emrahcoin çıkarıyor /22 Haziran 2021 10:29

Tuhaf ama gerçek: Emrahcoin çıkarıyor

Yaptığı ticari yatırımlarla dikkat çeken şarkıcı Emrah, bu kez kendi adıyla kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor.

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Hürriyet'in aktardığı habere göre, 2018 yılında konser teklifi karşılığında para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, gözünü kripto paraya dikti. Bitcoin'de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu belirtilen Emrah, bu kez kendi coin’ini çıkarma kararı aldı.

Yurtdışından yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda kripto para piyasasına girmeye karar veren Emrah, gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı. İsim konusunda henüz net karar veremeyen şarkıcının, Emcoin ve Emrahcoin'i düşündüğü belirtildi.
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