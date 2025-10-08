TÜİK 10 yıl sonra ilk 'kadına yönelik şiddet' raporu yayınladı

TÜİK, Marmara Üniversitesi ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması 2024" kamuoyu ile paylaşıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ülke genelinde 18 bin 275 kadınla yüz yüze görüşüldüğünü belirtti.



Bakan Göktaş, daha önceki raporlarda ele alınmayan, dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi yeni şiddet türlerine dair ilk kez kapsamlı veri elde edildiğini kaydetti.



Peki, resmi veriler Türkiye'de kadına yönelik şiddetle ilgili ne söylüyor?



'Kadınların yüzde 12,8'i fiziksel şiddete maruz kaldı'



Araştırmaya göre, Türkiye'de kadınların yüzde 28,2'si psikolojik, yüzde 18,3'ü ekonomik, yüzde 12,8'i fiziksel şiddete maruz kaldı.



Evli kadınların yüzde 26,4'ü psikolojik, yüzde 19,9'u ekonomik, yüzde 11,6'sı ise fiziksel şiddet gördü.



Boşanmış kadınların ise hayatlarının herhangi bir döneminde çok daha yüksek oranda psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığı görüldü.



Boşanan kadınların yüzde 62,1'i psikolojik, yüzde 42,5'i ekonomik, yüzde 41,5'i fiziksel şiddete uğradı.



Hiç evlenmeyen kadınların ise yüzde 25,7'si psikolojik, yüzde 14,2'si dijital şiddete ve yüzde 13,4'ü ısrarlı takibe maruz kaldı.



2014-2015 dönemindeki 'kadına yönelik şiddet' raporu ne diyordu?



Okul bitirmeyen kadınlar daha fazla ekonomik şiddete uğruyor



Araştırmaya göre, ısrarlı takibe uğrayan kadınların yüzde 39,6 oranında "yabancı biri", yüzde 32,1 oranında ise eski eş ya da eskiden birlikte olduğu kişiler tarafından takip edildiği belirlendi.



Ayrıca herhangi bir okul bitirmeyen kadınların en fazla ekonomik şiddete uğrayan grup olduğu kaydedildi.



Ekonomik şiddete uğrayan kadınların yüzde 31,8'ini herhangi bir okul bitirmeyenler oluştururken, en son sırada yüzde 8,9 ile yükseköğretimi tamamlayan kadınlar yer aldı.



Araştırmaya göre son bir yıl içerisinde kadınların yüzde 25,1'i çeşitli şiddet türlerine maruz kaldı:



%11,6'sı psikolojik,

%3,7'si dijital,

%3,2'si ekonomik,

%3,1'i ısrarlı takip,

%2,6'sı fiziksel şiddet,

%0,9'u cinsel şiddet olarak kaydedildi.



'Eylül ayında 27 kadın öldürüldü'



Bazı kadın hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları ise raporda paylaşılan verileri eksik olmakla eleştirdi.



Avukat Hülya Gülbahar sosyal medya hesabında, rapordaki rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Rakamlar asla güvenilir değil" ifadelerini kullandı.



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ise Eylül ayında 27, yılın ilk 9 ayında ise 290 kadının öldürüldüğünü açıkladı.



Federasyonun raporuna göre kadınların 147'si ateşli silahla, 56'sı kesici aletle, 14'ünün ise boğularak hayatını kaybetti.



Raporda 184 kadının aile içinde öldürüldüğüne dikkat çekildi.



Rapora göre kadınların;



104'ü aile içinden erkekler tarafından,

41'inin boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğundan erkek tarafından,

18'inin ayrılmak istediği erkek tarafından,

29'unun birlikte yaşadığı erkek tarafından,

12'si ise tanıdığı bir erkek tarafından öldürüldü.