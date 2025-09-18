Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK açıkladı: AKP iktidarında intihar oranları tavan yaptı /18 Eylül 2025 15:55

TÜİK açıkladı: AKP iktidarında intihar oranları tavan yaptı

Türkiye’de intihar oranları ciddi bir boyuta ulaştı. AKP iktidarında intihar oranları tırmanışa geçerken kara tablo TÜİK verilerinde açığa çıktı. Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2002 yılında 2 bin 301 kişi intihar ederken, bu sayı 2024 yılında 4 bin 460'a kadar ulaştı.

SHABER3.COM

Türkiye’de ekonomik ve sosyal sorunların tırmanmasıyla birlikte özellikle genç intihar vakaları artış gösterdi. AKP iktidarında intihar oranları tavan yaparak tırmanışa geçti. Daha çok gençlerin intihar eğiliminde olduğu algısı olsa da, yapılan araştırma sonucunda nüfusun geneli için intihar vakalarının hızla artma eğiliminde olduğu ortaya kondu.

Ünlü iş adamı ekonomik krizden çıkamadı: Mektup bırakıp intihar ettiÜnlü iş adamı ekonomik krizden çıkamadı: Mektup bırakıp intihar etti

2002 YILINDAN 2024’E DEK: İNTİHAR VAKALARI TIRMANDI!

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Türkiye’deki intiharların yıllara göre grafiğini ve nüfusa oranını ortaya koyarken Enstitü tarafından oluşturulan grafikte Türkiye'de 2002-2024 yılları arasında intihar vakalarının seyri hem mutlak sayı hem de nüfusa oran açısından gözler önüne serildi.

Mavi sütunların intihar eden kişi sayısını, kırmızı çizgilerin ise her 100 bin kişide intihar oranını temsil ettiği belirtildi.

ORAN 5,2’YE YÜKSELDİ!

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün verilerine göre, Türkiye'de 2002 yılında 2 bin 301 kişi intihar ederken bu sayı yıllar içinde kademeli olarak arttı ve 2024 yılında 4 bin 460'a ulaştı. Nüfusa oran açısından bakıldığında ise 2002 yılında her 100 bin kişide 3,5 olan intihar oranı, 2024 yılına gelindiğinde ise 5,2'ye yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜİK açıkladı: AKP iktidarında intihar oranları tavan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:53:23