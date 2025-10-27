Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK açıkladı: Gerçek işsizlik yüzde 28,6 olmuş /27 Ekim 2025 11:59

TÜİK açıkladı: Gerçek işsizlik yüzde 28,6 olmuş

TÜİK verilerine göre, Eylül ayında işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Gerçek işsizlik oranı ise yüzde 28,6 oldu.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘İşgücü İstatistikleri, Eylül 2025’ araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre, gerçek işsizlik oranı yüzde 28,6 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.

İşgücü, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,4, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,0 saat artarak 42,9 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 28,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.
