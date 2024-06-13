Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜİK açıkladı: Konut satışları düşüyor /13 Haziran 2024 11:27

TÜİK açıkladı: Konut satışları düşüyor

Türkiye genelinde konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azaldı

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalarak 465 bin 761'e düştü.

İstanbul, mayısta konut satışlarında 18 bin 814 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 9 bin 861 konut satışıyla Ankara, 6 bin 306 ile Antalya takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari olarak sıralandı.
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