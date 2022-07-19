Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK açıkladı; yabancılara konut satışı yüzde 81,8 arttı /19 Temmuz 2022 16:07

TÜİK açıkladı; yabancılara konut satışı yüzde 81,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak, 150 bin 509 oldu. Yabancılara konut satışı ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 arttı. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 oldu.

SHABER3.COM

Konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜZDE 31,4 ARTTI
Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 artış göstererek 40 bin 610 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27,0 olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artışla 170 bin 317 oldu.

Haziran ayındaki ipotekli satışların, 11 bin 229’u; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 43 bin 114”ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 81,8 ARTTI
Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 2 bin 534 konut satışı ile Antalya ve 428 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,7 artarak 35 bin 383 oldu. Haziran ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den bin 887 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 987 konut ile İran, 807 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜİK açıkladı; yabancılara konut satışı yüzde... Sonraki Haber >>

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

[Harun Tokak ] Gözyaşları

[Harun Tokak ] Gözyaşları

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:34:09