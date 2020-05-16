Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alındı /16 Mayıs 2020 10:06

TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alındı

TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz gece yarısı kararnamesi ile görevden alındı

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındı. Daha önceden AKP'den milletvekilliği için aday adayı olan Yılmaz güreş hakemliği yapmıştı.

2009 yılında TÜİK'e Başkan Yardımcısı olarak atanan Musa Yılmaz, Refahyol Hükûmeti döneminde Devlet İstatistik Enstitüsü daire başkanlığı görevini yürüttü. İş yaşamına 1980 yılında Manisa Vakıflar Müdürlüğü'nde başlayan Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Kurucu Heyeti'nde yer aldı.

2002 yılında AKP Manisa Milletvekili Aday Adayı olan Yılmaz uluslararası güreş hakemliği yapıyordu.

2018 yılının Ekim ayında TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı da görevinden alınmıştı. TÜİK’teki bu ani görev değişikliğinin yüksek çıkan enflasyon rakamından kaynaklandığı iddia edilmişti.
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