TÜİK Başkanı itiraf etti: Verilerle ilgili ricalar oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, TÜİK verileriyle ilgili gelen ricalar olduğunu, istenilen boyuttaki tüm veri miktarına ulaşılmadığını açıkladı.





Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu’nun toplantısına konuşan Dinçer, şunları söyledi.:





“Takdir edersiniz ki ben de şunu söylemek istiyorum: Biz verilerimizi iki ana gruptan elde ediyoruz. Birisi, kendimiz direkt doğrudan elde ederiz. Diğeri ise idari olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ve STK’lardan elde ettiğimiz veriler vardır. Şimdi bu verilerin elde edilmesinde maalesef ki kendi elde ettiğimiz verilerle ilgili herhangi bir sıkıntı yok ama velakin diğerleri ile elde edilen bilgilerde eksiklikler veya ricalar veya yapılan protokoller sonucunda bazı şeyleri yani tam şu ifade etmek istiyorum: İstenilen boyuttaki tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor. Bunun için de çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor.”





CHP’Lİ TAŞÇIER: BU MALUMUN İLANI, SUÇUN İKRARIDIR





Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın aktardığına göre, Toplantıya katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Prof. Dinçer’in sözlerinin TÜİK verilerinin rica üzerine değiştirilmesinin itirafı olduğunu belirtti ve “Bu ifade malumun ilanı, suçun ikrarıdır” dedi.





“ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK BİR SKANDAL VE İTİRAFTIR”





Taşcıer, şunları kaydetti:





“Ağzından kaçan şeyin büyüklüğünü duyunca da hemen konuşmasını kesti ve sorularımıza cevap vermedi. Bu çok ama çok büyük bir skandal ve itiraftır. TÜİK’in açıkladığı istatistiklere rica adı altında müdahalelerin olduğunu açıklamış oldu. Tam da düşündüğümüz gibi, TÜİK verilerinin ricalarla değiştirildiğini bizzat başkanın ağzından duymuş olduk. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun, bu konudaki soru işaretleri artık kalkmıştır. Bakalım koltuğa yeni oturan Başkan’a İletişim Başkanlığı nasıl bir açıklama yapmasını ve cümlesini çevirmesini söyleyecek bekliyoruz. Ama gerçekler ağızdan çıkmıştır. Bu ifade malumun ilanı, suçun ikrarıdır.”