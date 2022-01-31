TÜİK başkanı neden azledildi açıklıyorum



TÜİK'te 6 başkan, Merkez Bankası'nda 4 başkan, hükümette 7 bakan değişiklikleri çok açık ve net şekilde gösterdi ki Recep Tayyip Erdoğan yönetemiyor.

Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmasın…









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AKP iktidarı için yolun sonu göründü.İster erken seçim, ister Haziran 2023'te zamanında seçim artık hiç fark etmiyor.Erdoğan'ın Giresun'da kalabalığı az bulunca bakan azarlaması da bundan kaynaklı.AKP'nin teşkilatları da yılgın, bıkkın, yorgun ve daha da önemlisi hevessiz…Erdoğan, AKP teşkilatlarında artık heyecan yaratamıyor.Çünkü "seçmen-milletvekili-bakan" zincirinin halkalarını Tek Adam Rejimi birbirinden ayırdı...Erdoğan hâlâ farkında değil çünkü saraydan bu parçalanmayı göremiyor.Çünkü sarayda etrafındaki kadro da bu parçalanmayı göstermiyor."Saray hanedanlığının körlüğü" denir bu duruma."Padişahım çok yaşa" sloganı ile netleşir…"Kraldan çok kralcı" olur saraydaki çevresi…Ve Türkiye'yi tozpembe gösterirler reislerine…CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok kızdığı ve kapısına kadar gittiği TÜİK gerçek rakamları maskeliyor, saklıyor...Peki, TÜİK Başkanı Erdal Dinçer neden görevden alındı?- İlk kez açıklayayım.Saraydan aldığım net bilgiye göre ENAG adlı bilim insanlarından oluşan bağımsız enflasyon araştırma grubunu dava ettiği için TÜİK Başkanı azledildi.Açılan davada hâkim, TÜİK rakamları ile ENAG rakamlarını ister istemez mukayese edecektir ki;- TÜİK mi haklı, ENAG mı haklı ortaya çıkacaktır.Gerçek rakam ENAG'ınki çıkarsa ne olacak?- TÜİK rezil kepaze olmayacak mı?- Gerçek ortaya çıkmayacak mı?Elbette çıkacak…Memurlar, emekliler, asgari ücretliler ENAG'ın gerçek rakamını görüp AKP iktidarına isyan etmeyecekler mi?TÜİK'in kendi yaptığı TÜFE ve ÜFE ile bağımsız ekonomi bilim adamlarının TÜFE ve ÜFE rakamlarının mukayesesi mahkemede yapıldığı ve gerçek ortaya çıktığı zaman inanın bana- Milletin kandırıldığı ortaya çıkar,- TÜİK tüm itibarını yargı kararı ile kaybeder,- Hatta Erdoğan istifa etmek zorunda kalır…Saraydaki kıdemli danışman kaynağım AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılan bu dava nedeniyle TÜİK Başkanı Erdal Dinçer'e çok kızdığını ve görevinden azlettiğini söyledi.Gelelim AKP seçmenine;Erdoğan'ın vaatleri inandırıcılığını yitirdi.Tek Adam rejiminin ucube olduğunu yaşayarak gördüDemokrasinin olmazsa olmaz, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesinin çiğnenmesi bir yana, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Sarayındır" haline dönüştüğünü yaşayarak gördü.- Yağmur gibi yağan zamlar,- Her gün zamlanan ekmek başta tüm gıda fiyatları,- Mülakat ile elenen süper zekâya sahip çocuklar,- Emeklilikte yaşa takılan EYT'liler,- 3600 ek gösterge hayali ile yaşayan memurlar, AKP iktidarına da Erdoğan'a da tepkiyi had safhaya çıkardı.İnsanoğlu için en büyük kayıp, mal mülk kaybı değil, umut kaybıdır.Millet, çoluk çocuğu için de kendisi için de umutlarını kaybetti ve gördü ki;- Hane halkı aç, Hanedan halkı tok…İsyan buna…Bakın çok çarpıcı bir örnek vereyim.Emekli milletvekili maaşı Aralık 2021'de aylık net 14.500 liraydı.TÜRK İş'in Aralık 2021 yoksulluk sınırı ise 13.500 liraydı…Türkiye'de emekli milletvekili maaşı bile yoksulluk sınırına yaklaştı ki;Varın siz; dar gelirli, yoksul, fakir fukara, yardıma muhtaç milyonları düşünün…AKP iktidarının zengini daha zengin yapan ve hâlâ 5'li çeteye dağıttığı rantları düşünün…"Suçlu insanlar karanlığı sever" denir ya işte ihaleler bu yüzden kapalı kapılar ardında yandaşlara tahsis edilerek yapılıyor.Özel bankalar yabancılaştırıldı, limanlar yabancılaştırıldı, yabancı sermaye kârını Türkiye'de asla değerlendirmiyor ve yurt dışına götürüyor.20 yıldır Türkiye'de, binlerce işçiye istihdam sağlayacak bir tane olsun dev yatırım, dev fabrika kurulmadı.- Dünya devi Volkswagen Türkiye'de yatırımdan vaz geçti.En sonunda "şerefsiz" dedikleri, "15 Temmuz hain darbe girişiminin faili" dedikleri, Birleşik Arap Emirliği'nin (BAE) 4-5 milyar dolarına muhtaç hale getirdiler ülke ekonomisini…Erdoğan Şubat ayında da BAE'ye gidecekmiş…Ayıptır yahu, 251 şehidimizin kemikleri sızlar…Hain darbe girişiminin faili yani sorumlusu ülke ile iyi ilişkiler kurulur mu?Gideceğini gören AKP seçmenini motive etmek için sarıla sarıla Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi ile yediği yemeğe umudunu bağladı…Gerçekten çok gülünç…Millete verecekleri vaatler kalmayınca, Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir defosunu bulamayınca ne yapacaklarını şaşırdılar.Gidiyor gitmekte olan AKP iktidarı ki;