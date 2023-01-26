TÜİK bile kendi enflasyonunu takmadı: Personel yemeğine yüzde 100'ün üzerinde zam

Yıllık enflasyonu yüzde 64, 27 olarak açıklayan TÜİK, personelin yemek ücretlerine yüzde 100'ü aşan oranlarda zam yaptı. Kurumda işçi statüsünde çalışan personelin yemek ücreti 2021 yılında 12,5 lira, 2022 yılında 17 lirayken; 2023 yılı için 35 liraya yükseltildi. Kurumda diğer personelin çalıştığı kadrolara göre yemek ücretleri son artışla şöyle oldu:







“- 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar ve 4/B'li sözleşmeli personel: 11 TL

– 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar: 12 TL

-2800'e kadar (2800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar: 13,50 TL

-4200'e kadar (4200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar: 17 TL

-5400'e kadar (5400 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar: 20 TL

-5400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlar: 20 TL

-Aylık brüt sözleşme ücretleri 16 bin 420 TL'ye kadar olanlar: 15 TL

-Aylık brüt sözleşme ücretleri 22 bin 685 TL'ye kadar olanlar: 19,5 TL

-Aylık brüt sözleşme ücretleri 22 bin 685 TL üzerinde olanlar: 22,50 TL

– İşçiler: 35 TL

-Hizmet alımı yoluyla kurumda çalışan personel: 35 TL

-Misafirler: 35 TL

-Bölge müdürlüğü personelleri: 12 TL

– Misafirlerden (1. derece şehit ve gazi yakınları) 11 TL.”





“MEMURLAR SEFER TASIYLA GELECEK”

Büro Emekçileri Sendikası Mali Sekreteri İsmet Temel, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:







“2023 yılı ilk 6 ayı için yüzde 30 maaş artışı yapılmasına rağmen, kaldı ki bu oranın yüzde 15,4'lük kısmı geçmiş aylarda cebimizden alınan enflasyon farkıydı. Kamu emekçileri için enflasyon farkı zam değildir.





2022 yılı TÜİK gıda enflasyonu yüzde 77,87 olarak gerçekleşti. Ancak ne Maliye Bakanlığı ne de TÜİK kendi enflasyon oranlarına inanmamış olacak ki 7 Ocak'ta Resmî Gazete'de yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımları Uygulama Tebliğine göre 2023 yılında kamu emekçilerinin yemeklerini yüzde 84 oranında zam yapıldı.





Yine TÜİK de yemek ücretlerine yüzde 139'dan yüzde 170'e kadar varan artışlarla zam yapılmıştır. Birçok kamu kuruluşundaki yemek fiyatları piyasa fiyatlarına denk bir şekilde belirlenmiştir.





Bu koşullar ile memurlar sefer tası ile evlerinden yemek getirmek zorundalar. Eğer bu zam furyası giderilemezse bu kışı biz kamu emekçileri zor çıkaracağız.





Özel dünyada bile çırak işe alınırken yol ve yemek ücretsiz diye iş ilanları görülüyor. Hükümet özel sektöre kadar olamıyor mu? Kamu emekçileri olarak işyerlerimizde ücretsiz, kapsamlı, dört çeşit yemek istiyoruz.”