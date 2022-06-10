TÜİK bu sefer geçmiş dönemin işsizlik rakamlarını da düşürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. İşsizlik oranı yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.







MART AYI VERİLERİ REVİZE EDİLDİ

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik Nisan ayında yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. Mart ayı işsizlik verisi de yüzde 11,5’ten yüzde 11,2’ye revize edildi.





GENÇ NÜFUSTA İŞSİZ SAYISI AZALDI

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7 iken kadınlarda yüzde 14,5 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 20 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,1, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.





GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 21,7

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik olarak da nitelendirilen atıl işgücü oranı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 21,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak tahmin edildi.





İŞGÜCÜNE 473 BİN KİŞİ DAHA KATILDI

İşgücü 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.





İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 408 BİN KİŞİ ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 47,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,7 iken kadınlarda yüzde 29,8 olarak gerçekleşti.



