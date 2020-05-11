TÜİK çalışıyor: Şubatta işsizlik düştü!

SAMANYOLUHABER- Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işşizlik verileri yine şaşırttı. 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 502 bin kişi azalarak, 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 13,6 seviyesinde.





İşsiz sayısı 2020 yılı ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi olmuştu.





İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 43,1 oldu.







TÜİK'in grafiği işsizliğin masa başında hükûmetin lehine olacak şekilde hesaplandığını gösterecek kadar çarpıcı. TÜİK'e göre kriz döneminde işsizlik azaldı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalışla yüzde 24,4, istihdam oranı ise 2,5 puan azalarak yüzde 29,5 oldu.





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Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla yüzde 39,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık artışla yüzde 26,7 seviyesinde gerçekleşti.





Uzmanlar TÜİK'in iş bulma ümidini kaybedenlerdeki artışı işgücüne katılım oranındaki azalma olarak hesapladığını belirterek, "Bu şekilde işsiz sayısı artmamış gibi gösteriliyor. Ayrıca ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı artırılarak gerçek işsiz sayısı olduğundan daha az gösteriliyor." değerlendirmesinde bulunuyor.







