Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜİK devrede: Enflasyon rakamları beklentilerin altında geldi /04 Ağustos 2020 10:39

TÜİK devrede: Enflasyon rakamları beklentilerin altında geldi

TÜİK verilerine göre, enflasyon temmuz ayında yüzde 0.58 artarken, yıllık bazda yüzde 11.76 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6.81 arttı.

Yıllık enflasyon Temmuz ayında %11,76 oldu. Enflasyon Haziran ayında %12,62 seviyesindeydi.

Reuters anketinde beklenti enflasyonun %12 olarak gerçekleşeceği yönündeydi. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon hedefi yüzde 8,9 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, aylık bazda fiyatı en çok artan ana harcama grupları yüzde 2,44 ile ulaştırma ve %2,38'le ev eşyası oldu.
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