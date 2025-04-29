TÜİK 'düştü' diyor, DİSK ise uyarıyor: 'Gerçek işsizlik rekora koşuyor'

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre Mart ayında Türkiye’de işsizlik yüzde 7,9’a düştü.



Kurumun salı günü yayınlanan 'Hanehalkı İşgücü Araştırması' sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre Mart'ta 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu.



Böylelikle işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 olarak kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 kadınlarda ise yüzde 10,6 olarak ölçüldü.



Diğer yandan 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,1 oldu.



Ancak Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Mart 2025’te 11 milyon 730 bin kişi olarak gerçekleşti.



Euronews'te yer alan habere göre DİSK raporunda ''2023, 2024 ve 2025 Mart dönemlerinde dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas genişlemeye devam ediyor,'' denildi.



Raporun ilgili kısmı şöyle: ''2023 Mart’ta dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,1 ve resmi işsiz sayısı 3 milyon 508 bin iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,4 ve geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 316 bindi. Mart 2024’te dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,7 ve resmi işsiz sayısı 3 milyon 111 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 24,4 ve geniş tanımlı işsiz sayısı yüzde 9 milyon 548 bine yükseldi. Mart 2025’te ise dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,9 ve resmi işsiz sayısı 2 milyon 807 bin iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,8 ve geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 730 bine çıktı.''



Raporda ayrıca son iki yılda dar tanımlı işsiz sayısı 701 bin kişi azalmış gibi görünse de geniş tanımlı işsiz sayısının 3 milyon 414 bin kişi arttığına dikkat çekildi.



DİSK'e göre geniş tanımlı işsizlik oranları pandemi dönemi oranlarına yakın seyrediyor. Yani TÜİK’e göre dar tanımlı işsizlik 2012’den bu yana en düşük oran olsa da geniş tanımlı işsizlik pandemi günlerini yaşıyor.



Rapordaki tespitler özetle şöyle:



Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasındaki makas açılmaya devam ediyor.

Geniş tanımlı işsizlik 2014 yılından bu yana (134 ay) en yüksek dördüncü ayında

2025 Mart ayında geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,8

Yaklaşık 5,3 milyon kişi çalışmaya hazır ancak iş aramaktan vazgeçmiş durumda

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 38,2

Her 10 işsizden yaklaşık 2’si işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor



Geniş tanımlı işsizlik, yalnızca iş arayanları değil, çalışmaya hazır olup çeşitli nedenlerle iş aramayanları da kapsayan bir ölçüm. TÜİK’in kullandığı dar tanımlı işsizlik ise sadece 'son dört hafta içinde aktif olarak iş arayan ve iki hafta içinde çalışmaya başlayabilecek' kişileri içerir. Ancak bu tanım, özellikle ekonomik durgunluk zamanlarında birçok işsiz bireyi dışarıda bırakabilir.