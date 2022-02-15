TÜİK’e göre gerçek işsiz sayısı 7,6 milyona çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dördüncü çeyrek işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu.







‘Atıl işgücü’ olarak tanımlanan gerçek işsizlik ise 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan artarak yüzde 22,5 oldu. Toplam işgücü 33 milyon 706 bin olarak düşünüldüğünde gerçek işsiz sayısı da TÜİK’e göre 7 milyon 584 bin civarında bir rakama denk geliyor.





Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.





Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,0 puanlık artış ile yüzde 46,7 oldu.





Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.





Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.