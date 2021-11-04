TÜİK’e göre otomotive zam yapılmadı

Döviz kurunun rekor üstüne rekor kırması, çip ve tedarik krizi gibi sebeplerden dolayı sıfır otomobil fiyatlarına son 2 yılda zam üstüne zam yapılırken TÜİK’in otomobil fiyatlarının 2021 yılının ilk 10 ayında sadece yüzde 4 ile 8 oranında arttığını açıklaması tepkilere neden oldu.







Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeklikten uzak olduğu eleştirileri yapılırken, kurumun yayımladığı 2021 yılına ait sıfır araba fiyatlarının da neredeyse yerinde saydığı ortaya çıktı. Koronavirüs salgınının getirdiği tedarik sorunları, çip krizi ve ülkemizdeki döviz kurunun rekor kırması dolayısıyla sıfır otomobil fiyatlarına son 2 yılda zam üstüne zam yapıldı. Kasım 2021 itibarıyla Fiat Egea Sedan Easy modeli 175 bin 900 TL ile en ucuz otomobil olarak alıcı buluyor. Otomotiv piyasasında yaşanan yüksek fiyat artışına karşın TÜİK’in otomobil enflasyon verilerini düşük göstermesi tartışmalara neden oldu.





TÜİK’E GÖRE OTOMOBİL FİYATLARI NEREDEYSE HİÇ ARTMADI





Kurun hızla arttığı bir dönemde verilerde Türkiye İstatistik Kurumu’nun otomobil fiyatlarını sabit gösterdiğini belirten eski Merkez Bankası Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, “Gerçekten merak ediyorum, neden sabit kaldı? Bu tür kaygıları gidermek için TÜİK’in bazı konularda daha fazla bilgi vermesinde fayda var” dedi.





Bloomberg TV’de katıldığı programda, TÜİK’in duyurduğu enflasyon verilerini açıklamakta zorlandığını kaydeden Kara, “Benzinli otomobilde sıfır artış görülüyor. Dizelde de çok sınırlı bir artış var. Genel olarak otomobil fiyatlarında hiç artış yok. Bu pek anlaşılır bir durum değil. Kurun bu kadar hızlı sıçradığı bir dönemde otomobil fiyatları değişmiyor.





Otomobil fiyatlarındaki bu yatay seyir, çekirdek enflasyonun yatay kalmasına neden oluyor. Benim hesaplarıma göre mevsimsellikten arındırılmış B ve C endeksleri yüzde 1 civarında artmış bu ay. Döviz kurunun sıçradığı, beklentilerin bozulduğu bir ay için çok düşük bir rakam bu. Ben bunu izah etmekte zorlandım. Otomobil fiyatlarındaki bu düzeltme olmasaydı çekirdek enflasyon bu ay 0-3-0,4 puan daha yukarıda gelebilirdi” dedi.