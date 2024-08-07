TÜİK enflasyon eleştirilerini cevapladı: Başlıklar cımbızla çekilerek manipüle ediliyor

Kurumdan yapılan "Son Dönemde Kamuoyuna Yansıyan ve Gerçeklerle Bağdaşmayan Haberlere İlişkin Kamuoyu Duyurusu" başlıklı yazılı açıklamada, "Bilimsel açıdan TÜFE’ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin 143 temel başlık içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir" denildi.





TÜFE sepetindeki değişim oranlarının her ay 12 ana harcama grubu, 43 harcama grubu, 90 alt harcama grubu ve 143 temel başlık düzeyinde yayımlandığı kaydedilen açıklamada, "Kurumumuz tarafından temel başlık düzeyinde endeks değişimleri uluslararası beklentilere en uygun biçimde kamuoyu ile paylaşılmaktadır" denildi. TÜİK'in bu bağlamda dünyadaki en şeffaf resmi istatistik kurumlarından birisi olduğu savunuldu.





TÜİK'in hesaplama araçlarına değinilen açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon hesaplamalarında yenilikçi veri toplama yöntemleri kullanarak maliyetleri düşürmeyi ve cevaplayıcı yükünü azaltmayı hedeflemektedir" ifadelerine yer verildi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi.TÜİK açıklamasında, yayınlanan enflasyon verileri hakkında gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler olduğunu iddia edildi.Açıklamada, "TÜFE’ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin 143 temel başlık içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir" denildi.Enflasyon sepetindeki ürün fiyatlarını yayınlamama kararının isabetli olduğunu savunan TÜİK açıklamasında, şu ifadelre yer verildi:"Eksik ve yanıltıcı bilgiler üretilerek madde fiyatı sonuçlarına ulaşılmaya çalışılması neticesinde ortaya çıkan tartışmalar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler, EFTA ülkeleri, ABD ve Kanada’da olduğu gibi seçilmiş homojen maddeler haricinde kalan ürünlerin fiyatlarının yayımlanmaması kararının ne denli isabetli bir karar olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."Tartışmalı enflasyon verileri ile gündemden düşmeyen TÜİK, son yıllarda en çok eleştirilen ve güvenilmeyen kurumlar arasında yer alıyor. TÜİK’in, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplaması için kullandığı maddelerin fiyatları iki yıldan daha uzun süredir açıklanmıyor.Son olarak Nisan 2022’de açıklanan sepeti, kamuoyu ile paylaşmayan TÜİK, yalnızca baz aldığı fiyatları değil, maddelerin sepet ağırlıklarını da gizli tutuyor.