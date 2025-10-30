Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK enflasyon hesabını değiştiriyor /30 Ekim 2025 21:13

TÜİK enflasyon hesabını değiştiriyor

TÜİK, 2026 Ocak’tan itibaren TÜFE’nin temel yılını 2025=100 olarak güncelleyecek. Yeni sistemde ağırlıkların ana kaynağı anketler değil hanehalkı tüketim harcamaları olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplama sisteminde 2026 yılı Ocak ayından itibaren kapsamlı değişikliklere gidileceğini duyurdu.

Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılacağı öne sürülen düzenlemeler kapsamında, TÜFE’nin temel yılı 2003=100’den 2025=100’e güncellenecek.

AĞIRLIKLARIN KAYNAĞI HARCAMALAR

Yeni dönemde, bireysel tüketim harcamalarının sınıflandırılmasında ECOICOP v2 sistemi kullanılacak. Ayrıca, TÜFE ağırlıklarının ana kaynağı olarak artık Hanehalkı Bütçe Anketi yerine Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları esas alınacak. Alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi ile belirlenmeye devam edecek.

FARKI NE OLACAK?

TÜİK, bu değişikliklerin endeksin yeniden oluşturulması anlamına gelmediğini, yalnızca mevcut tarihsel serinin yeni sınıflama yapısına göre yeniden gruplanacağını vurguladı. Bu nedenle manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, ancak bazı alt endekslerde sınıflama farklılıkları görülebilecek.

Kurum, söz konusu uyum çalışmalarının son iki yıldır planlı biçimde yürütüldüğünü ve tüm ayrıntıların 2026 Ocak ayı TÜFE bülteni ile kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.
