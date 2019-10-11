Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜİK enflasyon hesaplamasının araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi /11 Ekim 2019 10:31

TÜİK enflasyon hesaplamasının araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Araştırma önergesi ile Meclis gündemine taşınan TÜİK'in tartışmalı enflasyon rakamları, AKP ve MHP'nin oyları ile reddedildi.

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İYİP Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışmalı enflasyon rakamlarını Meclis'e taşıdı.

İYİP'li 21 milletvekilinin imzasıyla hazırlanıp Meclis Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesi için Ataş, TÜİK'in enflasyonla ilgili verilerinin gerçeği yansıtmadığını ve ekonomik tabloyla örtüşmediğini dile getirdi. 

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekliğinin araştırılması, hesaplama yöntemlerinin incelenmesi konulu Meclis araştırması önergesi,  AKP ve MHP'nin "ret" oylarıyla geri çevrildi. 
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