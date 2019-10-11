TÜİK enflasyon hesaplamasının araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİP Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışmalı enflasyon rakamlarını Meclis'e taşıdı.





İYİP'li 21 milletvekilinin imzasıyla hazırlanıp Meclis Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesi için Ataş, TÜİK'in enflasyonla ilgili verilerinin gerçeği yansıtmadığını ve ekonomik tabloyla örtüşmediğini dile getirdi.





TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekliğinin araştırılması, hesaplama yöntemlerinin incelenmesi konulu Meclis araştırması önergesi, AKP ve MHP'nin "ret" oylarıyla geri çevrildi.