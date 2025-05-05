Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK enflasyonun yarısını resmen yok etti /05 Mayıs 2025 10:08

TÜİK enflasyonun yarısını resmen yok etti

TÜİK 2025 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak kaydedildi. ENAG'a göre ise enflasyon yüzde 73,88 ile TÜİK'in açıkladığı rakamın iki katı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda ise yüzde 37,86 artışla gerçekleştiğini açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde  bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüz<de 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 iken yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşmişti. On iki aylık TEFE-TÜFE değişimi ise yüzde 51,26 olarak kaydedilmişti.
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