TÜİK faturayı vatandaşa kesti: 'İstatistik okuryazarlığı düşük, 1,8 milyarlık eğitim vereğiz'

Kurum, “2024-2028 Stratejik Planı” çerçevesinde istatistik bilincini artırmak için bu yıl 326 milyon TL, toplamda 1.8 milyar TL harcamaya ihtiyaç duyacağını açıkladı.





Paylaştığı enflasyon oranlarıyla milyonlarca emekçinin ve emeklinin aldığı ücretlerin belirlenmesinde etkili olan Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) tepkiler, son açıklanan veriler sonrasında daha da belirginleşti. Zaten kurumla ilgili olumsuz algı ve güvensizlik yıllardır devam ediyor. Ekonomi yönetiminin bu algıyla ilgili kaygıları ise TÜİK’in stratejik planlarında da ifade ediliyor ve buna karşı çözüm yolları aranıyor.





TOPLAMDA 3 MİLYAR TL

TÜİK’in geçen yıl paylaştığı “2024-2028 Stratejik Planı”nda, kamuoyunda istatistik bilincinin yerleştirilmesi konusunda yeterli politika oluşturulamaması nedeniyle “toplumda istatistik okuryazarlığının düşük olduğu” savunuluyor. Buna bağlı olarak planda “Kuruma karşı oluşan olumsuz algı istatistiklere de güveni olumsuz yönde etkilemektedir. Kullanıcılar bu etki altında kalarak bilimselliği tartışmalı farklı çalışmaların sonuçlarına ve sosyal medyada oluşan verilere itibar edebilmektedir” değerlendirmesi yer alıyor.





Stratejik planında istatistik okuryazarlığını artırmak için geleneksel ve sosyal medya ortamına uygun iletişim araçlarını etkin kullanılacağı belirtilen TÜİK’in bu kapsamda 2025 yılında tahmini olarak 325.7 milyon TL harcayacağı belirtiliyor. Kurumun gelecek sene yine aynı kapsamda 370.7 milyon TL, 2027’de ise 407.7 milyon TL tahmini harcamaya ihtiyaç duyacağı kaydediliyor.





Yine planda TÜİK’in istatistik okuryazarlığı artırma kapsamında 2024-2028 yılları arasında yapacağı faaliyetlerin toplam maliyetinin de tahmini olarak 1.8 milyar TL’yi aşacağı aktarılıyor. Ayrıca TÜİK’in kurumsal algısını olumlu yönde geliştirmek ve koordinasyonunu artırmak için ise yine 2024-2028 yıllarında 2.9 milyar TL’den fazla bir harcama yapması gerekeceği belirtiliyor. Kurumun 2025 için Meclis’te kabul edilen bütçesi ise 5.1 milyar TL olarak açıklanmıştı.