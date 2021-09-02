Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat” /02 Eylül 2021 11:29

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat”

Saadet Partisi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ‘büyüme’ verilerine ‘Mezar Turizm’in ‘Gerçekten iğrenç bir hayat’ adlı şarkısının yer aldığı bir videoyla tepki gösterdi.

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ikinci çeyrek GSYH verilerine göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü. Öte yandan TÜİK, ilk çeyrek büyümesini de yüzde 7,2 olarak revize etti. İlk çeyrek büyümesi yüzde 7 olarak açıklanmıştı. Büyümenin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 ile sınırlı kalması dikkat çekti. Türkiye, pandemi etkilerinin en ağır yaşandığı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçülmüştü.

Saadet Partisi’nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda, şu ifadeler kullanıldı: “TÜİK’in gördüğü alım gücümüzün arttığı, işsizliğin olmadığı ekonomimizin büyüdüğü bir hayat ama bizim yaşadığımız gerçekten iğrenç bir hayat. Artan mutfak masrafları, yüksek faturalar, işsizlik. Çok yakında bizi bekleyen sahte değil gerçekten mutlu bir hayat.”
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TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

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