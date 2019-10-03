[ANALİZ] TÜİK doğalgaz zammını bile düşük gösterdi



Kayıtlara geçen rakamlar şöyle...





Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.





TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışının en yüksek olduğu gruplar şunlar: Sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,98, lokanta ve oteller yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YÜZDE 0,99 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, 2019 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,90 arttı.





Endekste 418 maddeden 42'Sinin ortalama fiyatı değişmedi. 292 maddenin ortalama fiyatı artarken, 84 maddenin ortalama fiyatı ise düştü.





Yinal Yağan'ın TÜİK başına geçtiği tarihten bu yana enflasyon düşüşte!

ALBAYRAK'IN SAĞ KOLU TÜİK'E BAŞKAN OLUNCA...



Mayıs ayında TÜİK Başkanlığı'na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağ kolu olarak gösterilen Yinal Yağan getirilmişti.





Yağan enflasyonun yüzde 25'i aştığı 2018 yılı ekim ayında Enerji Bakanlığı'ndan enflasyon hesaplamasını yapan daireye başkan olarak tayin edilmişti.





Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) geçen hafta yayımladığı Türkiye raporunda TÜİK verilerinin şeffaflığı ve güvenilirliğine dair endişeler dile getirilmişti.





TÜİK'İN GÖREVİ HÜKÜMETİN DEFOLARINI KAPATMAK MI?



Sokağın enflasyonu ne kadar yüksek olursa olsun TÜİK Başkanı Yağan, Albayrak'ın yıl sonu enflasyonu için açıkladığı yüzde 12,99'u tutturmakta kararlı.





Böylece işçi, memur ve emeklilere daha düşük zam verilebilecek.





Merkez Bankası (TCMB) da enflasyon düştü diye faiz indirecek ve hükümet batık müteahhitleri kurtarmak için konut kredisi kampanyaları düzenleyecek.





İlk düğmeyi TÜİK ilikliyor. O da yanlış ilikliyor.





Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 13 değil, yüzde 12,99! Bakan Albayrak kendinden gayet emin...





İktisatçılara göre "hükümetin defolarını saklayan pazarlamacıya dönen" TÜİK bir sonraki ay fiyat derlemesi yapmaya ara versin.





TÜİK uzmanları sadece şu soruyu sorsun: "TÜİK açıkladığı enflasyon rakamları doğru mu? Bu rakamları inandırıcı buluyor musunuz?"





Vatandaşın cevabı gerçek enflasyon hakkında Yağan ve ekibinin aynaya bakması için önemli ipuçları verecektir.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarından beli bükülen vatandaş ile adeta alay ediyor.TÜİK verilerine tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2019 yılı eylül ayında bir önceki aya göre sadece yüzde 0,99 arttı.Sokağın enflasyonu ile resmi enflasyon arasındaki tutarsızlığı TÜİK kendi rakamlarındaki çelişki ele verdi.1 Eylül'de doğalgaza yüzde 14,99 zam gelmişti. Ancak TÜİK doğalgaz zammını yüzde 13,92 olarak açıkladı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) resmi açıklamasında yüzde 14,99 olan artış TÜİK'in hesabına yüzde 1,07 eksilerek geçmiş!TÜİK'in doğalgaz fiyatının ne kadar arttığından haberdar olması için anketörlerin vatandaşa sorması yeterliydi. Anketörler vatandaşın belirteceği orana itimat etmiyorsa EPDK'nın internet sitesine bakabilirlerdi.Eylülde hasat mevsiminin geride kalması sebebiyle sebze-meyve fiyatlarında da artış müşahede edilmişti.Fiyatı en çok artanlarda bu tablo ayan beyan görülüyor. Gelin görün ki manşet enflasyon yüzde 0,99 arttı.Doğalgaza temmuz ayında da yüzde 14,99 zam gelmişti. Elektriğe gelen zam oranı yüzde 60'ı buldu.TÜİK'in "açıkladığı enflasyon sokağın enflasyonunu yansıtmıyor" iddiası bir kere daha teyit edildi.Zam yağmuru devam ettiği eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 9,26'ya geriledi. Böylece enflasyon tek haneye indi.Aylık TÜFE için yüzde 0,99 rakamını açıklayarak güya ne kadar hassas hesaplama yaptıkları izlenimi uyandırmak istese de reel fiyatlarla karşılaştırıldığında bunun tam bir pazarlama oyunu olduğu görülüyor.Hükümet doğalgaza yüzde 14,99, elektriğe yüzde 14,99 zam yapabildiğine göre TÜİK niye enflasyonu yüzde 0,99 olarak açıklayabilir.