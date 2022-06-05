TÜİK için 'aklını Saray'a kiraya vermiş' kişiler aranıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla, çok sayıda kamu kurumundan onlarca ismin görev yeri değişti. Çeşitli müdürlüklerdeki isimler görevden alınırken TÜİK ve Diyanet başta olmak üzere tartışmalı kurumlar da atama listesinde kendisine yer buldu. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bakanlıklarda da çok sayıda görev değişimi yaşandı. Önceki gün de YÖK başta olmak üzere çok sayıda kurumda görevden alma ve atama kararları yayımlanmıştı. Bürokrasideki son atama dalgası, Erdoğan’ın ve AKP’nin yeni döneme hazırlığı olarak değerlendirildi.



Atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk görevden alındı. Yerine Hasan Güçlü atandı. Başkan Yardımcılığına, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ise Mahmut Özdemir atandı.



İletişim Başkanlığında açık bulunan 1’inci Hukuk Müşavirliğine Ahmet Erdem Erbek getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya Müdürü Ahmet Kurt, Giresun Müdürü Mustafa Tosun, Mardin Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Uşak Müdürü Mustafa Peltek, görevden alındı. Açık bulunan Bursa Müdürlüğüne Muhammer Doğan, Yalova Müdürlüğüne Arif Laçin, Uşak Müdürlüğüne Ekrem Boran, Kayseri Müdürlüğüne ise İsrafil Aktürk atandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz görevinden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Spor Müşavirliğine Nesim Turan atandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1’inci Hukuk Müşaviri Mehmet Parlak görevden alındı.



TÜİK’E 20 YENİ MÜDÜR



Erdoğan’ın istediği istatistikleri tam olarak açıklayamadığı için sık sık başkan değişikliğine giden ve son dönemde enflasyonu bağımsız firmalara göre neredeyse yarı yarıya düşük gösteren Türkiye İstatistik Kurumu’nun 20 bölge müdürlüğüne de yeni atama yapıldı. Bu kapsamda, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Antep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Siirt, Van ve Zonguldak müdürlüklerine yeni isimler atandı.



Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Alkan’ın yerine Muhiddin Şahin atandı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı.



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Akla uygun şaşırtıcı olur



Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren atama kararlarını BirGün’e değerlendiren siyaset bilimci, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, “Mevcut rejimde, görüntü itibariyle yürütme, bir tek kişiden ibaret, çalışan diğer bürokratların hiçbir önem yok” dedi. Atamaların iki nedeninin olabileceğini bildiren Prof. Dr. Kalaycıoğlu, “Ya yukarıdan alınan kararları daha etkili ve sorgulamadan yerine getirebilecek kişileri arıyorlar ve atıyorlar ya da bilime, hukuka, akla uygun kişileri atıyorlar. İkincisinin olmasını beklemek şaşırtıcı olur” diye konuştu. YÖK’teki son atamaların, işlemlerin hukuka aykırı olması nedeniyle itirazlarını sıralayanlara karşı yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Kalaycıoğlu, “Bürokrasideki tüm atamaları bu kapsamda değerlendirebiliriz. Sonuçta temel itibariyle yürütme, Cumhurbaşkanı’ndan ibaret. Kimi isterse onu atıyor” dedi.